Bankid och firefox android fungerar inte?

Bankid och firefox android fungerar inte?

Är det bara för mig som i firefox på android inte kan starta bankid signering? T ex om jag ska betala och signera så lyckas inte sidan starta bankid. Kör jag samma i brave t ex så funkar det utan problem direkt.

Jag har exakt samma problem med brave, jag brukar behöva starta bankid manuellt.

Har för mig att de e nått man måste aktivera i inställningarna på firefox för att det ska fungera med den.

Ä typ nån säkerhetsgrej i firefox appen att den inte tillåter att lan öppnar externa appar.

Dock hundra år sen ja fixa det på min mobil så minns varken namnet eller exakt var det ligger...

Kan potentiellt vara inställningen "allow links to open in apps".

Jag kör bankid appen på android med firefox sedan många år. Använder även firefox på linux och windows 11 tidigare 10 och loggar in med QR kod signerar osv....

Jag har inte gjort några special inställningar i firefox.

Funkar kanon, någon enstaka gång för länge sedan har jag haft lite strul men det var bara att tillfälligt stänga av ad-blocker.
Så kolla om du har någon AD blocker som ställer till det.

Har samma problem med Firefox på iOS, även med DuckDuckGo browser.
Använder jag Safari funkar det utan problem

Citerar mig själv, hittade avbockade denna inställning och då funkar det
Settings > webbläsning > ”Blockera öppning av externa appar”

