Bankid och firefox android fungerar inte?

Har för mig att de e nått man måste aktivera i inställningarna på firefox för att det ska fungera med den.

Ä typ nån säkerhetsgrej i firefox appen att den inte tillåter att lan öppnar externa appar.

Dock hundra år sen ja fixa det på min mobil så minns varken namnet eller exakt var det ligger...

Kan potentiellt vara inställningen "allow links to open in apps".