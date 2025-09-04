Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Quiz: Vad kan du om memes och internethistoria? Del 2

Melding Plague

Quiz: Vad kan du om memes och internethistoria? Del 2

Hur bra koll har du på gamla skämt, referenser och generell nördhumor på nätet?

Medlem

Den bilden.. lmao 😂

Medlem

Enklaste quizet på en lång tid, men trevligt!

Medlem
Medlem

Ett av få quiz där jag faktiskt inte gissat på en enda fråga.

Medlem
Medlem

10/10 memelord

Medlem
Medlem

Pja

Medlem
Medlem

PC Master race felade

Medlem
Medlem
Medlem

Så nära...

Medlem

Inte min grej, jag gillar svart humor.

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Kunde tro att jag borde klarat 10/10 på den här.

Medlem
Medlem
Medlem

Det gick betydligt sämre än vad jag väntade mig.

Medlem

BOOM! Headshot!

Älskade referenserna till Rederiet samt Christer "Soperent" Mattsson @CrispVanDahl. ❤️

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Intel 14nm var ju omöjligt då de använde det i en miljard av sina CPUer

Medlem
