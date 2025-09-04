Ny, färdigbyggd, speldator för cirka 15 000?

Mina prylpillande dagar ligger långt bakom mig och nu vill jag hitta en ny dator som jag slipper bygga själv för cirka 15 000, plus minus 3000 beroende på för att spela framför allt strategispel (nya EU5 när det kommer är målet) men gärna kunna testa även mer krävande, nya spel i så hög upplösning/FPS som möjligt. Jag vet inte om det är realistiskt att få alltihop, men i framtiden vore det också kul att äntligen kunna testa en 1440pskärm...

Jag har kikat lite begagnat men har svårt att veta vad som är prisvärt. Därför tänkte jag kolla t.ex. färdigbyggda, alternativt att köpa själv från samma sida och betala för ihopbyggning (t.ex. Inet). Men, som sagt, har jag jävligt dålig koll och skulle uppskatta all hjälp att hitta något bra alternativ.