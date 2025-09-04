Tips av program - Soundshow

Hittade ingen bättre plats i forumet så det får hamna här under Streaming och videoskapande. Vill börja med att säga att jag inte har något som helst med programmet att göra förutom att jag hittade det och använder det. Så detta är alltså ett tips. Är ju onekligen ganska svårt att navigera runt mellan köp/prenumerationstjänster för att sen inse att programmet man köpt är skit. Soundshow är gratis men finns i en pro version med för ca 400:- Men vad är det då?

Soundshow har nog fyra användningsområden.

Improvisationsteater

Rollspel -RPG (om det nu heter så. Kan inte detta bra)

Streaming

Events

Jag letade egentligen efter en app som kunde ersätta Spotify för att spela musik på innebandymatcher. Så events för min del. Sprang på detta av en slump. Men det är så bra. Jag kan använda min egna musik, jag kan starta var jag vill i låten, snabba enkla ikoner för att spela ljud. Har jag en jumbotron kan jag skjuta upp logos eller videos samtidigt med ljud. Jag kan koppla mitt Streamdeck till (i Pro) och styra det där. Finns effekter på ljud. Kan visa bara text eller html som tex en scoreboard. Funkar på alla plattformar. Och det fungerar offline.

Så se detta som ett tips om ni sysslar med något av ovan. Nackdelen är väl då att det finns en betalversion med. Samt kanske att det funnits lite buggar. Samt att det inte är en telefon app då.

https://soundshow.app/