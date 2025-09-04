Asus 5070ti + 9800X3D endast testade

Asus prime 5070ti OC som köptes i mars från Elgiganten. Skulle vara till en gamingdator men det rann ut i sanden när jag blev överöst av jobb. Testkört med 3D-mark i 2 timmar samt för att kolla att alla ROPS är aktiva.

Köpte även en 9800XD från Inet i januari. Samma där, teskörd ca 2h med grafikkortet och sen har den legat i kartongen. Har för mig att den gick att ställa ner ganska mycket på alla cores men minns inte riktigt exakt hur mycket.

Kan eventuellt ta ett 5060ti 16GB i byte, då sonen skulle behöva en uppgradering

Kartonger, tillbehör samt kvitto medföljer givetvis.

Kan skicka eller mötas upp runt mälardalen och eventuellt i södra Stockholm.

Budgivning med rätt att neka.

