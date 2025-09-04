Asus 5070ti + 9800X3D endast testade

MrCrab
Medlem ★
●
Asus prime 5070ti OC som köptes i mars från Elgiganten. Skulle vara till en gamingdator men det rann ut i sanden när jag blev överöst av jobb. Testkört med 3D-mark i 2 timmar samt för att kolla att alla ROPS är aktiva.
Köpte även en 9800XD från Inet i januari. Samma där, teskörd ca 2h med grafikkortet och sen har den legat i kartongen. Har för mig att den gick att ställa ner ganska mycket på alla cores men minns inte riktigt exakt hur mycket.
Kan eventuellt ta ett 5060ti 16GB i byte, då sonen skulle behöva en uppgradering
Kartonger, tillbehör samt kvitto medföljer givetvis.
Kan skicka eller mötas upp runt mälardalen och eventuellt i södra Stockholm.
Budgivning med rätt att neka.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.