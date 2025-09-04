Någon som har en USB-receiver till Logitech G Pro X Lightspeed gen 1?

Köpte följande hörlurar begagnat:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gamingtillbehor/gami...

Fick hörlurarna men inte USB-dongeln, efter många löften från säljaren om att skicka USB-receivern så lyser den med sin frånvaro veckor efter jag köpte lurarna. Har tröttnat och undrar om någon snäll själ kan sälja en till mig om ni har någon över.

Har hört med Logitechs support och enligt de jag pratade med där så sa de att de bara hade för v2.

Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta bekymmer.

Bor i Halmstad, går bra med frakt - den är ju inte superstor.

Läs hela annonsen här