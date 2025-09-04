Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Någon som har en USB-receiver till Logitech G Pro X Lightspeed gen 1?

Någon som har en USB-receiver till Logitech G Pro X Lightspeed gen 1?

Köpte följande hörlurar begagnat:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gamingtillbehor/gami...

Fick hörlurarna men inte USB-dongeln, efter många löften från säljaren om att skicka USB-receivern så lyser den med sin frånvaro veckor efter jag köpte lurarna. Har tröttnat och undrar om någon snäll själ kan sälja en till mig om ni har någon över.

Har hört med Logitechs support och enligt de jag pratade med där så sa de att de bara hade för v2.

Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta bekymmer.

Bor i Halmstad, går bra med frakt - den är ju inte superstor.

Hade också dessa lurar där dongeln knäcktes, fick inte heller någon bra hjälp av Logitechs support. Så jag tröttnade och köpte ny dongel på ebay.
Kolla om det finns något billigt där annars.

Har du någon länk till den du köpte eller till en kompatibel som inte kostar skjortan? (:

I just found this on AliExpress: 270,45kr | Wireless Headset USB Dongle Receiver for Logitech G533,G733,G933,G933S,G935,G PRO X，G PRO X2 Wireless headphone USB Adapter
https://a.aliexpress.com/_EJRExRU

Tyvärr lite dyr dock

https://www.ebay.com/itm/387349357023

Eller härifrån.. men usch vad dyr reservdel!

Hoppas det inte var härifrån du köpte headsetet för i regel är ju andrahandsmarknaden här väldigt bra och respektfull.

Den har jag också hittat - billigast so far. Dock lite lång leveranstid, men kanske får acceptera det.

Ja, det är ju nästan vad jag gav för lurarna! Hehe!

Nej, inte här ifrån - har aldrig haft några problem här. Känns som det är Reko människor som hänger här. <3

