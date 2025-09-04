| Z790 Formula | 14900KS | 48GB@8000 | 4090 Strix | Corsair AX1600i | O11 Evo XL | Optimus Waterblocks |
| WD SN850X 1TB | WD SN850X 4TB | Keychron Q6 / G Pro Wireless | LG42C2 | Valve Index | Meta Quest 3 |
| RME ADI-2 DAC FS | Fostex TH-X00 | Audeze Maxwell | XBX | PS5 | Switch | Steam Deck | Simagic Alpha U |
http://steamcommunity.com/id/Kruxarn
Någon som har en USB-receiver till Logitech G Pro X Lightspeed gen 1?
Krux
Medlem ★
●
Visa signatur
| Z790 Formula | 14900KS | 48GB@8000 | 4090 Strix | Corsair AX1600i | O11 Evo XL | Optimus Waterblocks |