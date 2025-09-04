Fractal Design Scape Light. Förbokat på inet.se 2025-05-08. Använt sedan 18-06. Kartong, tillbehör och kvitto medföljer.

Bästa headsetet jag haft men inser nu att jag inte klara mig utan simultan bluetooth. Headsetet är rengjort och ser helt nytt ut.

Säljer till vem jag vill, eller inte alls. Grejerna skickas med postnord mot förskottsbetalning via swish.

MVH Kalle

