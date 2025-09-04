Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Fractal Design Scape Light

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Fractal Design Scape Light

Fractal Design Scape Light. Förbokat på inet.se 2025-05-08. Använt sedan 18-06. Kartong, tillbehör och kvitto medföljer.

Bästa headsetet jag haft men inser nu att jag inte klara mig utan simultan bluetooth. Headsetet är rengjort och ser helt nytt ut.

Säljer till vem jag vill, eller inte alls. Grejerna skickas med postnord mot förskottsbetalning via swish.

MVH Kalle

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 1 000 kr
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar