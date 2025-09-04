Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ny gamingdator ,få iväg beställningen för en gång skull

1
Ny gamingdator ,få iväg beställningen för en gång skull

https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1700022/321

Åsikter om delarna?
Jag har ingen koll.
Finns väl ingen budget, men man får ju hejda sig någonstans. Tanken är väl att det ska hänga med ett tag.

Snott en tidigare tråds rekommendation, lagervaror försvinner innan jag bestämt mig, men jag måste få detta gjort så något händer.

Spelar väl inte jättemkt längre och om typ det blir nåt är det väl heartstone..men vill ha en rejälare nu då min går på konstgjord andning och om jag faller för trycket att börja spela med polarna igen , typ bf6 eller andra betydligt mer krävande spel än vad min ~13år gamla dator klarar.

Brukar multitaska med spel på ena skärmen och film/youtube/surf på andra skärmen.

Jag skiter fullständigt i RGB.

Enda jag själv ändrat är SSD då jag ville ha större och snabbare samt moderkortet som i builden jag snodde var ASUS TUF GAMING B650-E WIFI som är restad till nästa år så tog nåt likande.

Tack på förhand!

Vi antar att du vill köpa allt från Inet samt byggnation då det ligger med i listan på bilden?

Mvh

Skrivet av Aeig:

Vi antar att du vill köpa allt från Inet samt byggnation då det ligger med i listan på bilden?

Mvh

Jajjemän, Inet är det enda valet för mig. Lyxigt att få den färdigbyggd med OS och stresstestad av kunniga samt möjlighet att hämta lokalt.

Det är en mycket dyr dator.
Främst är det grafiken som drar upp priset.
Om du har en 13 år gammal dator blir det som natt och dag!
Om du har råd så varför inte?
Det kan nog bli kritik om en eller annan komponent, men det mesta funkar nog bra.
Du har säkert gjort efterforskningar så det ska funka ihop.

Bygget i sig är det nog inget fel på, men 28k för en dator med ett xx70 ti kort?

Jisses.....

Vi lever i en otroligt tråkig tid..

