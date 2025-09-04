Fråga angående fiber till BRF.
Hej!
Jag bor i en samfällighet med ungefär 60 andra hus (radhus), som är uppkopplade på Coax. Det har varit instabilt sen vi köpte huset för 6 år sen med mycket nedtid, långsam hastighet etc. Området är byggt 1986 och jag antar att koax installerade och har suttit sen det var tillgängligt.
Jag har tagit upp ärendet med styrelsen flera gånger och lämnat in förslag men det känns bara som en vägg man springer in i (icke tekniska äldre) som inte förstår skillnaden överhuvudtaget, och vilka fördelar fiber kan ge, både genom att koppla upp alla byggnader i området (tvättstuga, bastu, soprum etc) för att inte tala om att värdet påverkas positivt.
Det jag fått till svar är att det skulle vara dyrt och gräva. 8 miljoner hörde jag det slängas runt vilket låter helt absurt då vi har villaområden typ 250-300 meter ifrån oss som jag vet har fiber. Vi bor även 500 meter ifrån företaget som driver stadsnätet!
Kikar man runt på kostnader via google är det ju svårt att få något på rak arm, och jag vet inte om det är så populärt att skicka runt offerter när man inte sitter i styrelsen. Har bett om att en enkät ska skickas ut, med information om potentiella kostnader, förutsättningar etc men nej.
Jag tycker det påverkar området negativt och skulle gärna ta lite råd från någon som kanske suttit i en BRF eller fått fiber indraget. Vad kostade det? Hur många offerter skickade ni efter?
Det är väldigt få som gräver in fiber 2025. Hur ser 5g täckning ut där du bor? Det är billigare att smälla upp en 5g mast för en tjänsteleverantör än att gräva in fiber
Problemet är nog att ni (föreningen) äger ert eget koax-nät, koaxnätet är redan anslutet mot fiber. Den som i sin tur ger er bredband via koax kan fixa akuta fel, men de kommer inte och kan enligt avtal inte göra större förändringar som skulle göra att koaxnätet fungerar bättre.
Att istället äga och gräva ner eget fibernät kostar givetvis pengar, men ett alternativ är att ta in någon firma som kan hjälpa till att stärka upp koaxnätet och föra dialog med de som förser nätet med bredband.
Installationskostnader kan givetvis komma ner en hel del mot avtal som innefattar gruppanslutning/avtal eller bara exklusivitet. Just att gräva i området lär däremot ta år i vissa fall.
