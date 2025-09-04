2x Noctua NF-A12x25 Chromax Black, Bluetooth hörlurar, Phanteks chassi

Har lite saker som jag inte nyttjar och vill bli av med.

Till och börja med, två st 120mm Noctua NF-A12x25 Chromax Black fläktar, medföljer gör en splitter och en Sladd då den ena originalkabeln tyvärr är saknad.

Jag har även en del blandade extra hörn som är till för färgbyte om man så vill. De medföljer också.

Sedan ett par hörlurar från JBL, ej med noice cancelling. Men bra ljud likt förbenat. medföljer gör en kort USB-C kabel för laddning.

Slutligen (Ber om ursäkt för brist på bättre foto) Ett chassi från Phanteks. Medföljer tre st fläktar. Chassit saknar tyvärr hårddiskburen och en av de fyra skuvarna för glasrutan. Men i övrigt i bra skick. nerpackad i originalkartongen.

Allting kan givetvis skickas om köparen står för fraktkostnaden. Chassit föredrar jag dock hämtning på av förståeliga skäl.

Pris är budgivning som gäller. Ser jag ett rimligt bud så kommer jag garanterat att acceptera.

Läs hela annonsen här