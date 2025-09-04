High End Gamingmöss (WLmouse/Waizowl)

ronz
hellre mer fps på skärmen än pengar på banken
1st WLMouse Beast X Pro Svart, Solid Sides, TTC Nihil brytare
1st WLMouse Beast X Pro Silver, Solid Sides, Omron Opticals brytare
1st WLMouse Strider Guld, TTC Nihil brytare
1st Waizowl Cloud XS Röd
1st Waizowl Cloud XS Typo
Det sitter Xraypad Jade Air dots skates på alla.
Alla möss är köpta tidigare i år och inte så mycket använda.
1000kr styck för WLMouse
600kr styck för Waizowl
Frakt med postnord är 82kr.
Kartong och tillbehör osv medföljer.
