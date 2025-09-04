Seniorappen Elder Launcher finns på svenska och upp till android 15 på GitHub

Elder Launcher är en launcher designad för seniorer med fokus på enkelhet och läsbarhet.

Elder Launcher stöder att fästa favoritappar och kontakter på startskärmen för snabb åtkomst.

Denna modifiering innehåller en hjälpskärm, svensk översättning och den medföljande apk-filen är för upp till Android 15. I Playstore enbart upp till android 11.

Hjälptexten finns tillgänglig på engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska och svenska. För andra språk visas hjälptexten på engelska. Jag har översatt hjälptexten med Google Translate så det kan finnas mindre fel. Länkarna till de olika apparna är klickbara.

Elder Launcher är gratis.

https://github.com/Slackervaara/elder_launcher

APK kan laddas ner under Releases: