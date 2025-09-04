Vad är det för budgivningstrategi för hus? Dutta med enskilda kronor?

Jag håller på och tittar på ett litet hus. Budgivningen har börjat. jag har inte gått in än för jag ska på visning i helgen, vill ju inte buda i blindo.

Men jag märker att det är en, av tre, budgivare som lägger små bud på några tusen och aldrig i heltal utan typ 658 723kr. Är det nåt försök att trötta ut de andra genom att irritera eller vad handlar det om?

Själv tänker jag blaffa på med mitt tak som är tiotusentals kronor högre än senaste budet om jag bestämmer mig för huset. Hatar hålla på och dutta med skitsummor som 5000 hit eller dit.