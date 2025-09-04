Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Telenor 1000mb/s (får ut 100mb/s)

Telenor 1000mb/s (får ut 100mb/s)

Blev erbjuden (av en säljare) samma hastighet som mitt tidigare 1000mb/s bredband2 till telenors 1000mb/s för samma pris men då fick jag tv kanaler på köpet.
Jag får bara ut 100mb/s.
Testat med 3 olika kablar och med/utan router med samma resultat.
Kontaktade support som såg hastigheten från hans sida.
Han skrev en felanmälan och sa att en tekniker ska komma och kolla (fick dock inte fått någon tid när).

Jag har 2 utag för fiber i lägenheten, mitt förra 1000mb/s kördes i den andra porten och fungerade utmärkt, fick ut runt 950mb/s.

Kan det vara så att den gamla fiber utaget i väggen bara stödjer upp till 100mb/s?

Men vad ska jag göra nu, jag har självklart ingen lust att betala för 1000mb/s och få ut 100mb/s?

Byt port då? Det skall vara riktigt gammalt kablage till lägenheten om det bara klarar 100Mbit. Vi talar Cat 5, som är extremt förlegat. Vad är det för sladdar du har testat med?

Skrivet av Dreijer:

Byt port då? Det skall vara riktigt gammalt kablage till lägenheten om det bara klarar 100Mbit. Vi talar Cat 5, som är extremt förlegat. Vad är det för sladdar du har testat med?

Jag måste köra i den gamla porten, den andra ger inget internet.
Kör med samma kablar som gav mig 950mb/s på mitt gamla internet (cat 6).
Testade också med routern och kabeln som jag fick från telenor.

Du har väl inte 2 fibrer indraget ? Menar du att det är fiber till fastigheten och sedan är det ett kopparnät den sista biten ?
Då kan det ju vara fel i fastighetens nät.

Skrivet av mrqaffe:

Du har väl inte 2 fibrer indraget ? Menar du att det är fiber till fastigheten och sedan är det ett kopparnät den sista biten ?
Då kan det ju vara fel i fastighetens nät.

Det gamla utaget har varit där i 15 år.
För ca 3 år sedan fick vi meddelande att vi ska få "öppet fiber" Dom kom då och monterade det nya utaget för "öppen fiber".
Jag vet inte mer än så.

Skrivet av moyozuz539:

Det gamla utaget har varit där i 15 år.
För ca 3 år sedan fick vi meddelande att vi ska få "öppet fiber" Dom kom då och monterade det nya utaget för "öppen fiber".
Jag vet inte mer än så.

Vilken typ av uttag menar du, fiber eller koppar ? Hur som helst låter det som 2 separata nät och att du har anslutit dig till fel nät eller så är det felkonfat i huset eller hos operatören.

100 mb/s är för specifikt för att vara något annat än kabelproblem.

Eftersom du använder samma kablar som fungerat innan så känns det logiska att det är mellan fiberomvandlaren och uttaget i lägenheten som strular, t ex fel kabel. Och om det är 15 år sedan så låter det inte otroligt om det är CAT 5 kabel.

