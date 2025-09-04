Telenor 1000mb/s (får ut 100mb/s)

Blev erbjuden (av en säljare) samma hastighet som mitt tidigare 1000mb/s bredband2 till telenors 1000mb/s för samma pris men då fick jag tv kanaler på köpet.

Jag får bara ut 100mb/s.

Testat med 3 olika kablar och med/utan router med samma resultat.

Kontaktade support som såg hastigheten från hans sida.

Han skrev en felanmälan och sa att en tekniker ska komma och kolla (fick dock inte fått någon tid när).

Jag har 2 utag för fiber i lägenheten, mitt förra 1000mb/s kördes i den andra porten och fungerade utmärkt, fick ut runt 950mb/s.

Kan det vara så att den gamla fiber utaget i väggen bara stödjer upp till 100mb/s?

Men vad ska jag göra nu, jag har självklart ingen lust att betala för 1000mb/s och få ut 100mb/s?