Fan control ses plötsligt som ett hot av Windows(11)

Fan control ses plötsligt som ett hot av Windows(11)

Fick följande meddelande från Windows Defender ca 21:00 (Jag var inte vid datorn):

och

FanControl känner inte av fläkt sensorer längre....

Finns ett kort uttalande på Fan control Githhub

Jaha, vad gör man nu? Jag gillar FanControl.

Kollegan fick samma problem med Open Hardware Monitor tidigare i kväll, på två datorer.

Hmm, var i våras redan detta snackades om, är ditt Defender lite efter https://www.sweclockers.com/nyhet/40836-windows-flaggar-flakt...

(EDIT: Dock verkar det ha blivit en andra våg av det idag: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/issues/3410 )

Personligen ignorerar jag varningen och kör vidare som vanligt 😇
Det är bra att veta om att winring har såna privilegier, men har ju kört såna program i alla år och har ju gått bra så... fortsätter med det.

Det förklarar mina problem.. tack!

Skrivet av lambdan:

Hmm, var i våras redan detta snackades om, är ditt Defender lite efter https://www.sweclockers.com/nyhet/40836-windows-flaggar-flakt...

😅

Har inget minne av problem tidigare (men mitt minne skall man inte lita på)

Kanske får göra som du gör då.

