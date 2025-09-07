Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Köphjälp!

Köphjälp!

Hallå Swec!

Idagsläget sitter jag på ett RTX 2070 armor 8GB.
Då jag önskar gå över till 1440p gaming evetuellt även 3440x1440 i vissa titlar.

Kör idag med följande komponenter
ASUS ROG Strix B550-F Gaming WIFI II
AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz
Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16
DeepCool Assassin IV

Vilket grafikkort bör jag sikta på?
Söker det kortet där jag för ut mest Bang för the buck!

Framförallt uppgradering inför BF6
Tack på förhand!

Ungefärlig prislapp?
SweClockers gör artiklar på prestanda per krona ibland, som:
https://www.sweclockers.com/artikel/41297-basta-grafikkortsko...

RX 9070 XT och RX 9070 ligger ofta bra till i sina prisklasser, och 9060 XT för nämnvärt lägre pris och prestanda.

RTX 5070 var delad etta i prestanda/krona när artikeln skrevs, men värt att tänka på att det har mindre VRAM än övriga (12 GB istället för 16 GB).
RTX 5070 Ti är dyrare än övriga och hamnar oftast efter i prestanda/krona, men är det som närmast motsvarar RX 9070 XT. (Snarlikt i det mesta, men 5070 Ti är överlägset med tung ray tracing).

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

9070xt eller 5070ti känns ju som de mest självklara valen sen är det upp till dig om du vill eller har råd med 5070ti för aningen bättre prestanda och raytracing.

I7 6700k - Palit gtx 1070 jetstream - Noctua nh-d15s - asus z170 pro gaming - evga supernova g2 750w - samsung 850 evo 500gb -fractal design define r5 - 3x noctua nf-a14

Eftersom du nämner bang for the buck skulle jag säga 9070XT, några tusen kr billigare än 5070ti just nu men du får ungefär samma prestanda (~5%).
Jag har alltid kört nvidia men gjorde själv uppgraderingen från ett 1080 och är supernöjd.

Elgiganten har kortet till ett riktigt bra pris exempelvis
https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/gra...

