Hallå Swec!

Idagsläget sitter jag på ett RTX 2070 armor 8GB.

Då jag önskar gå över till 1440p gaming evetuellt även 3440x1440 i vissa titlar.

Kör idag med följande komponenter

ASUS ROG Strix B550-F Gaming WIFI II

AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz

Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16

DeepCool Assassin IV

Vilket grafikkort bör jag sikta på?

Söker det kortet där jag för ut mest Bang för the buck!

Framförallt uppgradering inför BF6

Tack på förhand!