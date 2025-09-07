MSI Nightblade i7 6700 RX 580 8GB + kringutrustning

sigmaBeta
Medlem
●
Säljer en hygglig äldre gamingdator som fungerar bra för 1080p-spelande. Ingår även gaming-tangentbord, gaming-mus samt musmatta.
Specifikationer:
CPU: Intel i5-6700
GPU: Sapphire RX 580 2048SP Nitro+ 8GB (1x HDMI-utgång)
Moderkort: MSI B150
RAM: 16GB DDR4 (2400MHz-minnen, körs högst i 2133MHz p.g.a. Intel 6-seriens CPU)
Lagring: Ny Kingston 240GB SSD + 2TB HDD (stöd för NVMe finns)
PSU: 500W (8+6 pin PCIe)
Övrigt: Bluetooth & WiFi
OS: Windows 10 Home, aktiverat
Prestanda (exempel):
Tomb Raider i 3440x1440, high settings → ~120 FPS
CS2 i 3440x1440, medium settings → +100 FPS
Övrigt:
Datorn är tidigare köpt här på forumet och jag har uppgraderat CPU, grafikkort och SSD. Fungerar utan problem och klarar många moderna spel i god upplösning och bildhastighet.
Upphämtning: Östra centrala Göteborg.
Mvh,
Sigmabeta
hade du gått med på 1500 + frakt?
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.