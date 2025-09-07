MSI Nightblade i7 6700 RX 580 8GB + kringutrustning

Säljer en hygglig äldre gamingdator som fungerar bra för 1080p-spelande. Ingår även gaming-tangentbord, gaming-mus samt musmatta.

Specifikationer:

CPU: Intel i5-6700

GPU: Sapphire RX 580 2048SP Nitro+ 8GB (1x HDMI-utgång)

Moderkort: MSI B150

RAM: 16GB DDR4 (2400MHz-minnen, körs högst i 2133MHz p.g.a. Intel 6-seriens CPU)

Lagring: Ny Kingston 240GB SSD + 2TB HDD (stöd för NVMe finns)

PSU: 500W (8+6 pin PCIe)

Övrigt: Bluetooth & WiFi

OS: Windows 10 Home, aktiverat

Prestanda (exempel):

Tomb Raider i 3440x1440, high settings → ~120 FPS

CS2 i 3440x1440, medium settings → +100 FPS

Övrigt:

Datorn är tidigare köpt här på forumet och jag har uppgraderat CPU, grafikkort och SSD. Fungerar utan problem och klarar många moderna spel i god upplösning och bildhastighet.

Upphämtning: Östra centrala Göteborg.

Mvh,

Sigmabeta

