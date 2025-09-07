NR 200 med 3080FE

Rensar lite hemma och dessa saker behöver ny ägare.
Cooler master NR 200 v1
Intel i7 8700K
Nocktua NH-L12 /92mm o 120mm fläkt.
Gigabyte Z370N WIFI-CF
DDR 4 Corsair 3200/ 15-15-15-36 2x16gb
RTX 3080FE /andra ägaren
Corsair SF600, följer med 2st 8 pin kontakter om man vill byta grafik kort
WDC WDS256G1X0C-00ENX0 256GB
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB
Kabeldragning är bara nödlösning, finns riser om man vill ha kortet i sidan på lådan.
Vet ej vad det är värt så sätter 4000kr eller kom med bud, låter den stå uppe till nästa söndag.
Upphämtning, eller jag kan köra ut i GBG eller närstående område typ.
