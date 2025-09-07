NR 200 med 3080FE

Rensar lite hemma och dessa saker behöver ny ägare.

Cooler master NR 200 v1

Intel i7 8700K

Nocktua NH-L12 /92mm o 120mm fläkt.

Gigabyte Z370N WIFI-CF

DDR 4 Corsair 3200/ 15-15-15-36 2x16gb

RTX 3080FE /andra ägaren

Corsair SF600, följer med 2st 8 pin kontakter om man vill byta grafik kort

WDC WDS256G1X0C-00ENX0 256GB

Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB

Kabeldragning är bara nödlösning, finns riser om man vill ha kortet i sidan på lådan.

Vet ej vad det är värt så sätter 4000kr eller kom med bud, låter den stå uppe till nästa söndag.

Upphämtning, eller jag kan köra ut i GBG eller närstående område typ.

Läs hela annonsen här