Kommentar: Våra datorer är korthus av silvertejp

För oss persondator-teknikintresserad så går vi emot dystra tider. Allt fler skaffar laptops och dessa går emot att bli som en MacBook där det ej går byta något. Kvar kommer det såklart finnas en skara främst gamers där fokus kommer ligga på mainstream gamers.

Om det vore så att den stora skaran köpte grafikkort som drog över 1000W så skulle allt spänningen till dem höjas från 12V. Nu pratar vi dock om en väldigt liten skara användare där problem med kontakterna finns och jag tror inget ändrar åt dem.

Jag ser persondatorutvecklingen bli tråkig för tekniknördar som mycket annat. Ta Tv och radio på 80-90talet, det var skills att ställa in antenn och parabol rätt, koppla in splitter så man kunde sprida signalen till flera tv-apparater utan att signalen blev svagare.

Lite samma är det med cykel.. Vem förr hade råd att lämna in dem på service för växeljustering, ekerbyte, vevlager, idag så lämnar folk in för att fylla på luft på däcken..

Min poäng är att persondatorutvecklingen går åt samma håll, folk köper en dator typ MacBook, surfplatta eller konsol.