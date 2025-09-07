Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Kommentar: Våra datorer är korthus av silvertejp

Melding Plague

Kommentar: Våra datorer är korthus av silvertejp

Calle funderar över moderna standarder och hur länge nödlösningarna kommer att vara aktuella.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

För oss persondator-teknikintresserad så går vi emot dystra tider. Allt fler skaffar laptops och dessa går emot att bli som en MacBook där det ej går byta något. Kvar kommer det såklart finnas en skara främst gamers där fokus kommer ligga på mainstream gamers.
Om det vore så att den stora skaran köpte grafikkort som drog över 1000W så skulle allt spänningen till dem höjas från 12V. Nu pratar vi dock om en väldigt liten skara användare där problem med kontakterna finns och jag tror inget ändrar åt dem.

Jag ser persondatorutvecklingen bli tråkig för tekniknördar som mycket annat. Ta Tv och radio på 80-90talet, det var skills att ställa in antenn och parabol rätt, koppla in splitter så man kunde sprida signalen till flera tv-apparater utan att signalen blev svagare.

Lite samma är det med cykel.. Vem förr hade råd att lämna in dem på service för växeljustering, ekerbyte, vevlager, idag så lämnar folk in för att fylla på luft på däcken..

Min poäng är att persondatorutvecklingen går åt samma håll, folk köper en dator typ MacBook, surfplatta eller konsol.

Medlem

Angående X3D:

Citat:

Det enorma uppsvinget detta leder till i spelprestanda är kanske en indikation på att det behövs högre minnesbandbredd för processorerna.

De behöver inte mer bandbredd, de behöver lägre latens. Vilket iofs också skulle kunna bli bättre av en annan lösning på att koppla in minnet, men det är ett helt annat problem. Mer bandbredd hade gått lätt att lösa genom bredare minnesbuss, men att få ner latensen är inte alls lika lätt.

Vad gäller att ändra strömmatning - det faktum att 12VO verkar ha dött helt får mig att tro att det inte kommer att vara så lätt att ändra något där. Dessutom handlar det om vad som är en väldigt liten procent av marknaden - de som kör med Nvidias toppkort i vanliga PC-burkar. Man vill nog inte ändra hela standarden bara för dem. I så fall är det bättre att BARA låta GPUer matas med högre spänning, via PSUn eller via en egen extern PSU.

5900X | 6700XT

Medlem

48V bara på GPU måste ju gå. Det kan skapa massa marknadsföring runt 48V MAX EXTRA BOOST... och fortsätta sälja grafikkort som drar över 600W till gamers.

Medlem

Det kan finnas elsäkerhets-regler som kan sätta käppar i hjulet för 48v matning i datorer.

Medlem

Det finns en annan variant/lösning också.

Det är att man sätter ett effekttak och sen får man flytta fokus till att öka energieffektiviteten. Det har onekligen gått på både mobil och bärbart sidorna.

Arbetsdator: HFX Mini. Ryzen 3600, GTX1650. Skärmar: Dell 2415

Medlem

Är det någon som känner någon i verkligheten som bränt en 12VHPWR kontakt?
Känns som alla nojjar över det men ingen drabbas.
Bland de mest uppblåsta problemen jag hört talas om.

NCASE M2 SFF bygge

Medlem

Tror inte problemet ligger så mycket med strömförsörjning som det gör med att komponenterna har blivit tok för strömtörstiga, för att rimligt kunna använda i en hemdator. Det är ju liksom inte bara krav på strömförsörjning som ställs, utan även på ventilation och värmeavledning i systemet såväl som hela rummet som enheten vistas i.

Kvittar om det är ett helt serverrum som drar 1000w eller en liten midtower som drar 1000w, värmen måste ta vägen någonstans och helst ska den varma luften inte återanvändas, vilket känns allt mer omöjligt utan någon form av aktiv ventilation eller luftkonditionering i rummet.

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Medlem
Skrivet av mpat:

Angående X3D:

De behöver inte mer bandbredd, de behöver lägre latens. Vilket iofs också skulle kunna bli bättre av en annan lösning på att koppla in minnet, men det är ett helt annat problem. Mer bandbredd hade gått lätt att lösa genom bredare minnesbuss, men att få ner latensen är inte alls lika lätt.

Jag tänkte också på den biten. Det finns heller inga garantier för att den enorma cachen blir redundant bara man kan få ner latensen till primärminnet. Man kanske gan minska prestandaförlusten med en mindre cache, men om det eliminerad helt beror helt och hållet på accessmönstret. Det kan även variera från spel till spel, etc.

Jag hade ändå varit öppen för att CPU och RAM är fastlött på moderkortet. Eller att CPU och RAM är integrerat i ett PCB, som placeras i en stor sockel. Om det finns prestanda fördelar med det förståss. Lite synd absolut, men personligen tycker jag inte det är en så stor uppoffring.

Medlem

Jag vill påstå att det största problemet just nu är att silvertejpen runt "internet" har börjat falla isär med ipv4's flera lager av nat och där internets tilltänkta redundans har slutat med stamnät och massor av single point of failures där en avgrävd kabel kan släcka ett land, eller ett driftproblem hos cludflare sänkte halva internets hemsidor.

CPU: Ryzen 9 3900x Noctua NH-D14 MOBO: TUF Gaming X570-PLUS GPU: GTX 980 RAM: 32 GB 3200 MHz Chassi: R4 PSU: Corsair AX860 Hörlurar: SteelSeries 840 Mus: Logitech G502 Lightspeed V.v. nämn eller citera mig för att få svar.

Medlem
Skrivet av ZyntaX:

Är det någon som känner någon i verkligheten som bränt en 12VHPWR kontakt?
Känns som alla nojjar över det men ingen drabbas.
Bland de mest uppblåsta problemen jag hört talas om.

Vad spelar det för roll om man känner någon i verkligheten som drabbats? Lite som att säga att orkaner är ett uppblåst problem för att man personligen inte känner någon som drabbats.

Medlem
Skrivet av mpat:

Angående X3D:

De behöver inte mer bandbredd, de behöver lägre latens. Vilket iofs också skulle kunna bli bättre av en annan lösning på att koppla in minnet, men det är ett helt annat problem. Mer bandbredd hade gått lätt att lösa genom bredare minnesbuss, men att få ner latensen är inte alls lika lätt.

Vad gäller att ändra strömmatning - det faktum att 12VO verkar ha dött helt får mig att tro att det inte kommer att vara så lätt att ändra något där. Dessutom handlar det om vad som är en väldigt liten procent av marknaden - de som kör med Nvidias toppkort i vanliga PC-burkar. Man vill nog inte ändra hela standarden bara för dem. I så fall är det bättre att BARA låta GPUer matas med högre spänning, via PSUn eller via en egen extern PSU.

Kan bara hålla med 12vo borde vara ett perfekt steg i rätt riktning som borde kunna existera sida vid sida även i nya och gamla system samtidigt men jag misstänker att tillverkare av nätenheter inte är supertaggade att leverera enklare enheter som öppnar för andra tillverkare och mindre marginaler.

Medlem

Egentligen är det absurda att vi har datorer (grafikkort) som drar 1 kW.
Hur många andra saker har ni i hushållet som drar 1 kW?
Vem vill ens beta elräkningen för något som drar 1 kW dygnet runt? (OK, man kanske inte spelar dygnet runt).

Och vad blir nästa steg? Grafikkort som drar 10 kW?
Ska vi köra datorn på tre-fas som spisen i köket?
Ska datorn ha en egen 16 A- säkring?

Medlem

Vi som varit med länge, vet att nästan inget hänt med fysiska arkitekturen, på närmare 30 år, vilket i sig är lite fascinerande, visst vi har andra och bättre gränsnitt så som pci mm, men i grunden har knappt något utvecklats.

Medlem

Varför inte separat strömadapter med sladd rakt in i GPUn som skärmar och nätagg har

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Istället flaggar vissa för att ett ökat fokus på energieffektivitet är vägen framåt istället för allt större och mer strömtörstiga kretsar men frågan är hur realistiskt det är om man tar historien i beaktning.

Gå till inlägget

Ja, detta känns som det klart rimligaste utfallet av fler anledningar än bara 12VHPWR osv.

Skrivet av Nyhet:

Utbytbara minnesmoduler är något vi idag tar för givet, och visst jag älskar också tanken med att själv välja hur mycket primärminne jag har och i teorin kunna uppgradera när jag vill. Det är dock i ärlighetens namn ett ganska förlegat sätt att hantera primärminne på. Modulerna är fysiskt långt från processorn och signalintegritet blir allt viktigare när hastigheterna ökar.

Gå till inlägget

Detta känner jag är den viktigare frågan, och då gärna lite breddad från att enbart handla om minnesmoduler. Modularitet i allmänhet verkar vara på väg att fasas ut (i någon kombination av tekniska resonemang och en "mer slit och släng skapar större intäkter"-agenda), och det känns jäkligt trist.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Hedersmedlem

Minska effektförbrukningen istället. Det stora fulhacket i sammanhanget är att man tillåter ett grafikkort dra 600w.

Ta hand om grundsjukdomen istället för att medicinera bort symptomen.

Nästa steg i kedjan: lägg mer resurser på att göra program och spel mindre beräkningstunga.

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Vad spelar det för roll om man känner någon i verkligheten som drabbats? Lite som att säga att orkaner är ett uppblåst problem för att man personligen inte känner någon som drabbats.

Gå till inlägget

Inte helt lysande logik där. Det varnas inte för orkaner i Sverige som att det vore ett stort problem.
Försök igen.

NCASE M2 SFF bygge

Medlem
Skrivet av skogstomtarna:

48V bara på GPU måste ju gå. Det kan skapa massa marknadsföring runt 48V MAX EXTRA BOOST... och fortsätta sälja grafikkort som drar över 600W till gamers.

Gå till inlägget

Mata kortet med 48V och sedan transformera ner till någon Volt igen. Inte helt självklart en bra grej.

Mycket villfarelser och egna sanningar i tråden.

Medlem
Skrivet av ZyntaX:

Inte helt lysande logik där. Det varnas inte för orkaner i Sverige som att det vore ett stort problem.
Försök igen.

Gå till inlägget

Som sagt, vad spelar det för roll. Finns inte problemet om det inte drabbat dig eller någon du känner personligen?

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Som sagt, vad spelar det för roll. Finns inte problemet om det inte drabbat dig eller någon du känner personligen?

Gå till inlägget

Jag frågar på ett internet forum där det här är ett stort samtalsämne och enligt mig ett förstorat problem som jag aldrig ens sett i verkligheten.
Bland grafikkortsnördar på Sweclockers om någon ens sett det här hända är en väldigt relevant fråga runt problemet.

Men visst jämför det med orkaner som inte är ett problem i Sverige. Kanske är logiskt i Karlstad.

NCASE M2 SFF bygge

Medlem
Skrivet av anthra:

Hur många andra saker har ni i hushållet som drar 1 kW?

Gå till inlägget

Uppvärmning, spis, ugn, micro, hårfön osv.

Amd o Apple

Medlem
Skrivet av ZyntaX:

Är det någon som känner någon i verkligheten som bränt en 12VHPWR kontakt?
Känns som alla nojjar över det men ingen drabbas.
Bland de mest uppblåsta problemen jag hört talas om.

Gå till inlägget

Det är få som känner någon som har en värstinggrafikkort som drar över 1000W vissa stunder.
Om man vänder på frågan känner man någon som har fått egendom förstörd p.g.a. värmeutveckling som har skett i någon kontakt eller skarv? Jag själv känner folk som har fått sitt hus och garage, bil m.m sönderbrutet på grund av ”kontaktfel”.

Detta kontaktfel problem ska man inte underskatta och det finns risker överallt. Ser man på dessa 12VHPWR kontakter så säger mitt ögonmått att om det inte är supraledare vid nästan absolut nollpunkten, så är dessa små kontakter underdimensionerade för nästan 90A ström eller vad som nu kan gå i dem vid de kraftiga grafikkorten.

Nu är det dock otroligt få individer som belastar 12VHPWR kontakterna med värstinggrafikkort som körs 100% dygnet runt, varvid man inte hör så mycket om brända grafikkort.

Medlem

Tror alla här vet problemen, men uppenbara blir de bara när man når och har råd att nå peaken när man hela tiden undrar vad tempen är och håller kabelaget? För mig finns det bara en väg ifrån eländet nu, en total genomgång av Moderkorten och vad vi vill att de ska klara och användas till. För hundra år sen var telefonerna omslutna av beckelit!! Pc har på tjugo år utvecklats motsvarande hundra år och en komponent ser likadan ut nu som min första dator byggdes på!!? Moderkortet tittar jag på resten av komponenterna så har GPU gått från segelflyg till en fyra fem kilos rymdraket? Latensen idag uppstår mest för att mycket ska hända på en begränsad yta som för tio år sen sågs som begränsande, sen dess har vi gått från PCLe 3 till 5, snart ska upp till sju bli möjliga!! DDR 3 har gått till 5 och skall följa efter till sju? SSD med högre hastigheter som det inte finns plats till och redan nu har man passerat alla gränser? som att elda för kråkor!! AI kommer att bli en elbov som får allt annat att blekna om fem sex år!! Tror att vi kommer att få helt nya sätt att ta tillvara beräkningsgraden genom optisk överföring från olika komponentdelar.

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Det är få som känner någon som har en värstinggrafikkort som drar över 1000W vissa stunder.
Om man vänder på frågan känner man någon som har fått egendom förstörd p.g.a. värmeutveckling som har skett i någon kontakt eller skarv? Jag själv känner folk som har fått sitt hus och garage, bil m.m sönderbrutet på grund av ”kontaktfel”.

Detta kontaktfel problem ska man inte underskatta och det finns risker överallt. Ser man på dessa 12VHPWR kontakter så säger mitt ögonmått att om det inte är supraledare vid nästan absolut nollpunkten, så är dessa små kontakter underdimensionerade för nästan 90A ström eller vad som nu kan gå i dem vid de kraftiga grafikkorten.

Nu är det dock otroligt få individer som belastar 12VHPWR kontakterna med värstinggrafikkort som körs 100% dygnet runt, varvid man inte hör så mycket om brända grafikkort.

Förstår inte riktigt vad som händer här.
Det här är Sweclockers. Här pratas det om katastrofen 12VHPWR och nyheter kommer ofta om hur illa det är. Ofta tas detta upp.
Det här är platsen just detta problem kan diskuteras.
Det är designen på kontakten som påstås vara problematiskt inte några 1000W som behövs.
Om det nu är så stort problem som det sägs. Då borde det vara rätt många här inne som drabbats eller känner till fall (?!?)
Förstår inte hur det ska kunna feltolkas..

Jag måste uttrycka mig otroligt dåligt eller så är det förståelseproblem på vad jag säger.
Din jämförelse med kontaktfel och skarv förstår jag inte alls relevansen till det jag pratar om? Alls?

Av det du skriver så hörs det att du inte är påläst om kritiken runt 12VHPWR.
Det är kontakten som är dåligt designad, inte att kontaktstift som är underdimensionerade.

Det börjar bli så tröttsamt att posta på det här forumet. Nivån är så låg nu.

Edit:
12VHPWR talas om lite då och då... och oftast om hur himla mycket problem det är.
https://www.sweclockers.com/arkiv/sok?searchid=e9d4f0b4-3ba3-...

NCASE M2 SFF bygge

Medlem
Skrivet av ZyntaX:

Jag frågar på ett internet forum där det här är ett stort samtalsämne och enligt mig ett förstorat problem som jag aldrig ens sett i verkligheten.
Bland grafikkortsnördar på Sweclockers om någon ens sett det här hända är en väldigt relevant fråga runt problemet.

Men visst jämför det med orkaner som inte är ett problem i Sverige. Kanske är logiskt i Karlstad.

Gå till inlägget

Och brända kontakter är tydligen inte ett problem i Sverige heller. Men vi är en otroligt liten marknad globalt. Vad som sker i närområdet spelar ingen roll om det händer saker annorstädes. Problemet är inte förstorat bara för att du inte sett eller upplevt det personligen. Tror du Sweclockers och andra skrivit om icke-nyheter?

Låt mig ta ett icke-meteoroligiskt exempel, då du hakat upp dig på detta, som du kanske förstår bättre, då du hängt på siten ett bra tag. Det är som att säga att problemen med Ace of Swedens nätagg är uppförstorade då du ej känner någon som drabbats personligen. Fair?

Medlem
Skrivet av jonaz_81a:

Det kan finnas elsäkerhets-regler som kan sätta käppar i hjulet för 48v matning i datorer.

Gå till inlägget

Vi har pratat om detta förut här på forumet, men i princip: jag tror inte att man hade kunnat köra 12V till ett moderkort med baksidan öppen som idag, men om det är en specifik kontakt som bara går till grafikkortet så är det väl OK.

5900X | 6700XT

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Och brända kontakter är tydligen inte ett problem i Sverige heller. Men vi är en otroligt liten marknad globalt. Vad som sker i närområdet spelar ingen roll om det händer saker annorstädes. Problemet är inte förstorat bara för att du inte sett eller upplevt det personligen. Tror du Sweclockers och andra skrivit om icke-nyheter?

Låt mig ta ett icke-meteoroligiskt exempel, då du hakat upp dig på detta, som du kanske förstår bättre, då du hängt på siten ett bra tag. Det är som att säga att problemen med Ace of Swedens nätagg är uppförstorade då du ej känner någon som drabbats personligen. Fair?

Gå till inlägget

Jag vet inte hur jag kan uttrycka det enklare. Jag frågar här om någon av alla andra samlade datanördar här har stött på det.
Kan inte bemöta den här typen av argumentering då du jämför med helt underliga saker.
Hur många artiklar på Sweclockers är det om Ace of Swedens nätagg?

Här är söklänk (igen) för 12VHPWR https://www.sweclockers.com/arkiv/sok?searchid=e9d4f0b4-3ba3-...

NCASE M2 SFF bygge

Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Jag tänkte också på den biten. Det finns heller inga garantier för att den enorma cachen blir redundant bara man kan få ner latensen till primärminnet. Man kanske gan minska prestandaförlusten med en mindre cache, men om det eliminerad helt beror helt och hållet på accessmönstret. Det kan även variera från spel till spel, etc.

Jag hade ändå varit öppen för att CPU och RAM är fastlött på moderkortet. Eller att CPU och RAM är integrerat i ett PCB, som placeras i en stor sockel. Om det finns prestanda fördelar med det förståss. Lite synd absolut, men personligen tycker jag inte det är en så stor uppoffring.

Gå till inlägget

Jag har tänkt redan tidigare att man kunde ha ett litet ”CPU-kort” med bara CPU och RAM och ett ”GPU-kort” som bägge två sitter i ett nytt ”moderkort” som i praktiken bara är en backplane med några PCIe, M.2 och diverse portar. Då kunde man byta ut ”CPU-kortet” utan att bygga om hela datorn, och kylningen för CPU och GPU kunde vara varsitt torn. Det lär inte hända, men det är kul att filosofera. Nånstans är det ju så att det som behöver ha kort latens är RAM, inte nån gammal USB 2.0 eller hörlursport.

5900X | 6700XT

Medlem
Skrivet av ZyntaX:

Jag vet inte hur jag kan uttrycka det enklare. Jag frågar här om någon av alla andra samlade datanördar här har stött på det.
Kan inte bemöta den här typen av argumentering då du jämför med helt underliga saker.
Hur många artiklar på Sweclockers är det om Ace of Swedens nätagg?

Här är söklänk (igen) för 12VHPWR https://www.sweclockers.com/arkiv/sok?searchid=e9d4f0b4-3ba3-...

Gå till inlägget

Och jag skrev att Sverige är en liten marknad, så risken är mindre att det har drabbat någon här. Men troligen har det hänt, kontakten är lite av en Schrödingers katt, den är antingen smält eller inte smält och ibland upptäcker man det först då man kopplar ur den. Finns exempel (reddit) där användarna haft 0 problem, ändå har kontakten visat sig ha smält när de kontrollerat skicket på den.

