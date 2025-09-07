Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Intressekoll, säljes gammal pc o skärm

Cpu Intel i7 2700k 3.5ghz
Processorfläkt Noctua NH-U12A
Gpu Nvidia geforce gtx 970
Ram Ddr3 16gb
Ssd samsung 840 pro series 256gb
Ssd samsung 860 qvo 2tb
Psu Corsair CX550M 550W
Fractal Design Define XL R2 - Black Miditower Ljudisolerat chassi. Några repor på ena sidan av chassi.
Moderkort Msi-7798
Windows os tillkommer.

Skärm asus 27tum vs78q 1080p 60hz 1ms

Lägg bud om du är intresserad.
Kan fraktas om köparen betalar för frakt och paketering, annars upphämtning.

Snubblade du lite på tangenterna och satte en nolla för mycket på utgångspriset - eller ska det vara 6000 kr?

haha - håller med om att priset var lite saftigt kanske - Men han kanske är som jag också och skapar en emotionell koppling till sina tech-prylar

Hoppas du får 6k för den!

jag är intresserad av ssderna

