Hur fixar ni med webbplats-säkerhet och GDPR?

Hej alla!

Jag har märkt att många småföretag verkar kämpa med webbplats-säkerhet och GDPR-efterlevnad. Blir nyfiken på hur ni hanterar det.

Vanliga problem jag ser:

- Gamla plugins och säkerhetshål

- GDPR-krav som är svåra att förstå

- Webbtillgänglighet som glöms bort

- Verktyg som är antingen för komplicerade eller för dyra

Mina frågor:

- Vilka verktyg använder ni för att kontrollera er webbplats säkerhet?

- Hur hanterar ni GDPR-efterlevnad? Några bra resurser?

- Kollar ni webbtillgänglighet på era webbplatser?

- Hur mycket tid lägger ni på detta per månad?

- Är det här något ni ser som ett problem, eller löser ni det enkelt själva?

Känns som det finns många verktyg där ute men svårt att veta vilka som faktiskt är värda pengarna för mindre företag.

Vad är era erfarenheter?