Dator - GTX 1080 / Intel i5-8600K

Säljer min gamla dator pga uppgradering till nyare.

Komponenter:

Fractal Design Define C Temp G

Corsair TX550M, 550W PSU

Intel Core i5-8600K Processor

Cooler Master Hyper TX3i Komplett Ed.

ASUS TUF Z370-Plus Gaming, S1151

Ballistix Sport LT DDR4 16GB (2x8GB 2666MHz)

MSI GeForce GTX 1080 Armor OC

Samsung PM961 SSD 512GB M.2 NVMe

Seagate Barracuda 2TB 3.5'' HDD

Windows 11 PRO aktiverat.

Säljes i befintligt skick, allt fungerar.

Kvitto från Komplett finns.

4000kr eller bud.

Fraktas ej.

Hämtas i Malmö.

Kav ev. köras ut mot en peng.

