Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

Högt ljud från pumpen aio

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Högt ljud från pumpen aio

Köpt nytt bygge och tog då en corsair nautilus 360 som kylning. Tycker att det låter lite väl mycket om den. Någon som kan svara på om ljudet är normalt, luftbubblor eller nåt som är fel? Länk till dropbox för videoklipp, när klippet startar är pumpen på max rpm, sen sänker jag till typ 50%, sen på max igen.

https://www.dropbox.com/scl/fi/q3djvuwur5xqueko05zjb/20250907...

Visa signatur

Amd 7800x3d / Asus B850 Max Gaming / Asus Dual RTX 2080

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar