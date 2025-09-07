Högt ljud från pumpen aio

Köpt nytt bygge och tog då en corsair nautilus 360 som kylning. Tycker att det låter lite väl mycket om den. Någon som kan svara på om ljudet är normalt, luftbubblor eller nåt som är fel? Länk till dropbox för videoklipp, när klippet startar är pumpen på max rpm, sen sänker jag till typ 50%, sen på max igen.

https://www.dropbox.com/scl/fi/q3djvuwur5xqueko05zjb/20250907...