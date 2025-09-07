Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Tänkte uppdatera min burk, Har nu köpt i7 12700kf vad mer behövs?

Medlem

Tänkte uppdatera min burk, Har nu köpt i7 12700kf vad mer behövs?

Hej alla kunniga!

Jag har precis köpt en i7 12700KF här på SweClockers marknad och tänkte be om lite tips. 😊
Vilka delar behöver jag byta ut för att få allt att fungera bra ihop?

Planen är att behålla mitt GTX 1080 ett tag till, och sedan uppgradera grafikkortet längre fram om det känns nödvändigt.

Just nu sitter jag på följande komponenter, och jag har förstått att moderkort och RAM behöver bytas vilket modekort och ram är passande? har ju ett mindre chassi. Men behöver jag tänka på något mer, eller funkar resten som det är?
byta ssd?

Är en inte så kunnig i området så kom gärna med tips

Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB (Byte till i7 12700kf)

Palit GeForce GTX 1080 8GB Dual OC

Samsung 850-Series EVO 500GB

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL14 Vengeance

ASUS STRIX B250G GAMING

EVGA Supernova G2 750W

Windows 10 HOME
Fractal Design Define Mini C Svart
be quiet! Pure Rock

Medlem

Moderkort måste du byta eftersom 7700K och 12700KF har olika socket. Det verkar som att det går att köpa moderkort för socket 1700 med DDR4 minnen https://www.inet.se/kategori/1223/socket-1700?filter=%7B%22pr... men jag vet inte om det finns någon tydlig nackdel med det. Så då behöver du inte byta RAM-minne om du klarar dig på 16GB, om du vill ha mer minne hade jag bytt till DDR5.
Du behöver köpa ett moderkort som är mATX eller mini-ITX för att passa i ditt chassi.

Samsung 850-Series EVO 500GB verkar vara en SSD med SATA anslutning? Då hade jag bytt till en SSD med M2 och 1 eller 2 TB.

Hur gammalt är ditt nätagg? Personligen byter jag nätagget om garantin har gått ut och jag byter ut andra delar av datorn. Ditt nätagg verkar ha 10 års garanti så det är nog lugnt att behålla.

Edit: Har inte kollat om din kylare passar för det nya moderkortet, troligt att du måste byta kylare också.

Dator: MSI B550 Tomahawk || AMD 5600X || Noctua NH-U12S || MSI RTX 2070 Armor 8GB || Kingston HyperX 32GB @ 3600MHz CL16 || PNY CS3030 1TB + SSD 500GB + HDD 4000GB || Phanteks Enthoo Pro || Corsair AX 760W

Medlem
Tusen tack för svar tänker att jag byter chassi så kan jag köra ddr5

Medlem
Skrivet av Crazyo:

Tusen tack för svar tänker att jag byter chassi så kan jag köra ddr5

Vilket chassi du har spelar ingen roll för om du ska köra ddr5 eller inte. Men det kan ju finnas andra skäl för att byta chassi, som snyggare design eller bättre luftflöde.

Dator: MSI B550 Tomahawk || AMD 5600X || Noctua NH-U12S || MSI RTX 2070 Armor 8GB || Kingston HyperX 32GB @ 3600MHz CL16 || PNY CS3030 1TB + SSD 500GB + HDD 4000GB || Phanteks Enthoo Pro || Corsair AX 760W

