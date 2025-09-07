Ny färdigbyggd. DOA? DUTZO Deluxe Fire

Halloj,

Nu skulle jag behöva lite råd av er kunniga.

Kolla på dessa filmer. Ljud på. DUTZO Deluxe Fire Orkar ni så läs nedan.

Men denna kan väl inte vara nått konstigt att reklamera som DOA?

Korta versionen är att nätverkskortet slår ifrån. samt hittat överslagsljud. se film.

Har lusläst forumet köpråd stationär nu i nått år.

Velat fram och åter om jag ska försöka mig på att bygga själv eller köpa färdigbyggd.

Valde den lätta vägen genom att köpa färdigbyggd från Proshop -> DUTZO Deluxe Fire

Sent på torsdag packade jag upp den och körde setup. Inne i windows och aktiverat det.

Går ut på nätet och startar nedladdning på forre, är nån gig så det får snurra på i bakgrunden.

Kollar runt lite på forum och efter ett tag så bryts internet. Ingen anslutning. Kör felsökning och det står att inga drivrutiner finns till nätverkskort. Rådet var att: Starta om dator eller nätverkskort. kollar även i enhetshanteraren och gul triangel där.

Startar om dator. och allt fungerar som vanligt igen, dock kommer detta till och från. Vissa gånger hjälper det att bara starta om nätverkskortet så hoppar det igång, ibland måste hela datorn startas om

Det börjar bli sent, tänker tar detta efter jobbet på fredag ist.

Klurar på detta under dagen, tänker då att det måste vara nån uppdatering till windows eller drivrutiner till moderkortet.

Hankar på och tankar hem alla uppdateringar för windows. Sedan tankas allt hem från asus genom deras program (ASUS nedladdningscenter)

Ingen skillnad. dock märker jag att rgb slocknar/blinkar ibland, oftast just innan nätverket dör. Även mus hackar/där lite tycker jag. Snurrar scrolhjulet på filmen

Kopplar in en annan mus i usb på fronten och där är det dött. Fungerar ej.

Märker då att det enda usb som funkar är usb3 på baksidan.

Det borde kunna vara vara bios på moderkortet då allt annat är up to date.

Gör ett försök och tankar in det senaste bios från slutet på augusti. Startar upp och alla usb fungerar!

Jippi tänker jag, kör igång forre. Hinner köra 5-10 minuter så dör spelet. Eller jag fryser, kan snurra runt men inget mer. Dvs, internet nere. F-ck tänker jag. kollar gul triangel på nätverkskort.

Testar 2 olika nätverkskablar. men utan framgång.

Startar om det och testar igen. Får lite frysningar samt att jag ser att rgb kan slockna/blinka till. Dock så dör internet till slut och får upp att nätverk saknas.

Kl börjar närma sig midnatt, så forts lördag.

Tänker då att jag kör en återställning på hela windows. När det är klart så öppnar jag upp youtube och kör 4k film för att stressa på lite. Efter ett tag så händer det igen.

Funderar på vad det skulle kunna vara, tänker att jag tar bort allt och kör bara med en trådlös mus och laddar hem nått tungt/ser på film och ser vad som händer. Går ned under skrivbordet och ska ta bort apex pro samt xbox dosa, mus. DÅ hör jag ett svagt knastrande ljud. Som ett överslag, tändstiftsgnista. (se film) hördes ej från skrivbordet men ganska tydligt när man var alldeles vid dator. Blir lite förstärkt på film.

Tänker wtf, stänger av dator. sliter ut allt utom ström, startar upp, Se nästa film, lika dant.

Känns som att det kommer från nätaggregatet eller rgb sladdarna. Vill ej röra nått men tog bort sidoplåten och var ett myller av sladdar, kände på sladdarna såg ej nått konstigt.

Drog ut allt. fick stå nån timma. Startade upp den. Lät mindre då. Endast nått gnistslag då örat var alldeles mot dator.

Dock varnade nätverkskort åter igen för inga drivrutiner. Så p.g.a brandrisk och ev riktigt överslag så drar jag ur kontakten och ger upp.

Om jag får gissa så är det kanske nätaggregatet som är boven, känns som det inte har kunnat leverera som det skulle.

Sedan av den lilla tid jag han spela så hade jag ett distljud i lurarna till och från. Nu när jag tänker på det så lär det vara kopplat till överslaget man hörde. Även att rgb belysningen slocknade torde va en ledtråd. Dock kanske det finns risk att det skadat andra komponenter om det blitt spikar eller brist på ström. Eller att nått ligger och kortsluter.

Nu har jag lagt typ hela helgen till att felsöka och ger nog upp, Detta torde ju vara en DOA eller vad tycker ni?

Proshop har jag köpt lite delar ifrån och har alltid varit snabba på att leverera, samt trevlig kundtjänst.

Dock aldrig reklamerat nått. Hoppas detta går att lösa smidigt bara.

Sedan ber jag om ursäkt om det blev rörig att lösa..

Mvh Jim