Spelburk budget 10K
monoleg
Medlem ★
●
Hej!
Dags att byta ut min dator från 2020 som fortfarande fungerar bra men som nu kommer bli min nya 2:a burk
Min gamla beställning 2020:
https://komponentkoll.se/bygg/DRunp
Något åt detta hållet tänkte jag försöka få med denna gången:
1TB~ SSD
32GB DDR5 RAM
GeForce grafikkort
Okej luftflöde i chassit
Håller förhoppningsvis i 5 år (byts sedan ut till 2:a dator)
Spelar mest Football Manager, League of Legends, ev World of Warcraft
Tänkte försöka hålla mig runt 10K, borde inte vara helt omöjligt pga mina speltitlar
Ska nog köra två skärmar och har 20+ flikar uppe konstant. Kommer att installera Windows 11
Butiksfilter: Komplett, Webhallen, NetOnNet, Inet, Power (övriga butiker skippar jag)
https://komponentkoll.se/bygg/QngUq
Något som verkar heltokigt angående min tänkta beställning? Räcker väl med 650W nätagg istället va?
Verkar tydligen som att det inte kommer med någon kylare till CPU:n så det får jag lägga till
Jag skulle ta ett 5060 med 16gb. Tror inte du kommer ångra dig.
Om du ändå inte planerar att uppgradera datorn kan du köra på AM4. 5070 är 53 % snabbare än 5060 i 1080p. Skiljer ännu mer i högre upplösningar.
Hej!
Tack för svar!
Jo jag förstår att det finns snabbare och bättre grafikkort. Men känner ändå inte riktigt för att lägga halva datorns värde på gpun..
Hade gärna fortsatt med nuvarande dator (1660 super) men delarna blir äldre och jag föredrar att byta ut innan dom går sönder ungefär efter 5 år.
Tror du inte att det kommer räcka med 8gb grafikkort med tanke på vad jag spelar? (menar inte att min build är perfekt på något sätt)
Hej!
Tack för svar!
Jo jag förstår att det finns snabbare och bättre grafikkort. Men känner ändå inte riktigt för att lägga halva datorns värde på gpun..
Hade gärna fortsatt med nuvarande dator (1660 super) men delarna blir äldre och jag föredrar att byta ut innan dom går sönder ungefär efter 5 år.
Tror du inte att det kommer räcka med 8gb grafikkort med tanke på vad jag spelar? (menar inte att min build är perfekt på något sätt)
Skillnaden mellan grafikkorten i mitt bygge och ditt är enormt mycket större än skillnaden mellan processorerna. 8 GB VRAM räcker troligen för spelen du spelar, vad jag vet är de inte särskilt VRAM-tunga. Dock blir 8 GB snabbt väldigt lite i många modernare titlar.
Skillnaden mellan grafikkorten i mitt bygge och ditt är enormt mycket större än skillnaden mellan processorerna. 8 GB VRAM räcker troligen för spelen du spelar, vad jag vet är de inte särskilt VRAM-tunga. Dock blir 8 GB snabbt väldigt lite i många modernare titlar.
Jag förstår. Får sova på saken helt enkelt. Men om vi lämnar grafikkortet lite och att jag faktiskt nog vill testa köra på AM5, är det något annat du ser på rak arm? Kylaren missade jag så tänker en sådan här borde fungera?
Chassit är kanske inte det roligaste men kändes prisvärt med dom fyra fläktarna som kommer med
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.