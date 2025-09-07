Spelburk budget 10K

Hej!

Dags att byta ut min dator från 2020 som fortfarande fungerar bra men som nu kommer bli min nya 2:a burk

Min gamla beställning 2020:

https://komponentkoll.se/bygg/DRunp

Något åt detta hållet tänkte jag försöka få med denna gången:

1TB~ SSD

32GB DDR5 RAM

GeForce grafikkort

Okej luftflöde i chassit

Håller förhoppningsvis i 5 år (byts sedan ut till 2:a dator)

Spelar mest Football Manager, League of Legends, ev World of Warcraft

Tänkte försöka hålla mig runt 10K, borde inte vara helt omöjligt pga mina speltitlar

Ska nog köra två skärmar och har 20+ flikar uppe konstant. Kommer att installera Windows 11

Butiksfilter: Komplett, Webhallen, NetOnNet, Inet, Power (övriga butiker skippar jag)

https://komponentkoll.se/bygg/QngUq

Något som verkar heltokigt angående min tänkta beställning? Räcker väl med 650W nätagg istället va?

Verkar tydligen som att det inte kommer med någon kylare till CPU:n så det får jag lägga till