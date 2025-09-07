Gamerouge
Medlem
●
Visa signatur
Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm
Säljer 2st Logitech K750 Solar.
Säljes av den enkla anledningen att de inte fungerar så bra när man spelar i en klädkammare 🤣
Därav att jag har två, den ena har laddat i ett fönster och den andra har varit i bruk.
Det ena är endast 2 månader gammalt, det andra har någon skavank.
Kommer dammas av innan de skickas.
Fungerar ypperligt och vid normalt användande (icke i ett mörkt rum 24/7) så behöver man inte ägna en tanke åt batterier, kablar osv.
Dessa säljs inte längre och priserna i affär är numera löjliga, se LÄNK
Säljes endast tillsammans då jag bara har en mottagare
Bud från 100 pix + frakt
Väljer köpare etc etc etc
Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm
100+ frakt
| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.