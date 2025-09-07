Säljer 2st Logitech K750 Solar.

Säljes av den enkla anledningen att de inte fungerar så bra när man spelar i en klädkammare 🤣

Därav att jag har två, den ena har laddat i ett fönster och den andra har varit i bruk.

Det ena är endast 2 månader gammalt, det andra har någon skavank.

Kommer dammas av innan de skickas.

Fungerar ypperligt och vid normalt användande (icke i ett mörkt rum 24/7) så behöver man inte ägna en tanke åt batterier, kablar osv.

Dessa säljs inte längre och priserna i affär är numera löjliga, se LÄNK

Säljes endast tillsammans då jag bara har en mottagare

Bud från 100 pix + frakt

Väljer köpare etc etc etc

