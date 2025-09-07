Asus Strix B650E-I, AMD 7800X3D, 64GB DDR5, 4070Ti Super, Asus TUF 240 AIO

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Hej, då datorn inte används överhuvudtaget så är det lika bra att sälja delarna till nån som faktiskt behöver.
Allt inköpt på inet för ca 10 mån sedan, kvitto medföljer digitalt.
Fungerar klockrent.

Delar som ska säljas är följande:
AMD Ryzen 7 7800X3D
Asus ROG Strix B650E-I Gaming Wifi - Mini ITX
Inno3D RTX 4070 Ti Super 16GB X2 - 2 slot, dvs ryms i de flesta ITX chassin.
Kingston 64GB (2x 32GB) DDR5 6000Mhz CL30
Asus TUF Gaming LC II 240 A-RGB AIO Kylare

Säljer till vem jag vill, om någon vill hämta på plats i Luleå så föredras det, annars kan hela paketet skickas. Säljer helst allt som ett paket till en köpare.
Lämnar öppet för budgivning, avslutar när jag känner mig nöjd.

Nytt bud: 8 000 kr +frakt
5000:- + frakt för 4070ti

Nytt bud: 8 500 kr Hämtas
Sparar du chassi och psu?

Nytt bud: 4 500 kr + frakt för allt Utom GPU.
Skrivet av skoowgis:

Sparar du chassi och psu?

Tänkte använda chassi och psu till att bygga en ny media/filserver, då nuvarande har tuffat på i 10+år.

Nytt bud: 1 600 kr + frakt för mobo och ram
5200 + frakt för 4070

Nytt bud: 9 500 kr +frakt
10 000kr + frakt

5250 + frakt för 4070 ti super

Nytt bud: 10 500 kr +frakt
Nytt bud: 10 000 kr Kan hämta på plats. Bor i Luleå
1600kr + frakt för mobo:t

4200kr + frakt för moderkort och cpu

