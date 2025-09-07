CAT 6A/CAT7 på rulle 305/500m eller mer

Shen
Hej
Behöver köpa runt 700m nätverkskabel då jag skla renovera delar av huset och tänker dra röra och sätta ny uttag med RJ45.
Tänker att jag börjar med 2x 305m eller 2x500m beroende på vad jag hittar, CAT6A eller CAT7 spelar ingen roll men vill framtidssäkra med kabel som klarar 10Gbps. Inga längder kommer bli mer än 60-70m så borde fungera med både 6A och 7 om jag läst rätt.
Vart köper ni era näverksakabel på rulle?
Jag har köpt mitt på Direktronik och även på fs.com där jag beställde custom fiber kabel för att dra mellan hus och garage. Jag är mycket nöjd med båda.
