Physx kort och inställningar parat med rtx50

har för mig control panel behövs för app ska fungera så hur du än vänder på det så kommer du väl ändå få ha bägge.

personligen skiter jag fullständigt i den hutlöst dåliga appen och kör bara med kontrollpanelen istället.

huruvida du behöver använda kontrollpanelen eller inte för att köra dedikerat physx kort låter jag vara osagt då jag har ingen aning för att

1. använder inte appen alls

2. aldrig behövt funktionen.

men skulle jag gissa, gissar jag att den behövs för vill minnas att appen när jag testade den hade typ kanske 20% av inställningarna kontrollpanelen kan göra.

en annan fråga är väl vad du försöker åstadkomma då spel med stöd för Physx är ganska få och vid detta laget ganska gamla dessutom.

eller är det för att kunna köra gamla spel som kör med Physx 32bit implementering som inte 5000 serien stödjer i drivrutinen?

såg att det visst fortfarande fanns spel som tillverkades och använde physx men troligen har de då en 64bit implementering av det som även kommer fungera på 5000 serien.

sen har jag för mig detta har testats förr när tekniken var ganska ny hos Nvidia och kontentan vill jag minnas var att det knappt någon skillnad mellan dedikerat kort eller att köra det direkt på samma kort.