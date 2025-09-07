Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Oneplus 13 eller Samsung S25?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Oneplus 13 eller Samsung S25?

Tjena!

Jag ska köpa mig en ny mobiltelefon och det står mellan Oneplus 13 eller Samsung S25.

Jag har just nu en iPhone 15 pro men är så trött på begränsningar den har, har haft Android förut och saknar det igen därav kommer jag nu gå över till Android för gott.

Det står främst mellan Oneplus 13 och Samsung S25.

Vilken hade ni rekommenderat? Måste säga att jag inte är ett super fan av kamera bumpen på Oneplus
(kanske något man vänjer sig vid?)

Samsung vet jag har sämre batteri än OP. Den vinner ju till i det mesta mot S25 ultra såg jag.

Någon av er som har Samsung S25 respektive OP 13?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ingen som kan vara till någon hjälp?:)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej!

Jag kan dessvärre inte hjälpa dig på det sätt som jag tror att du önskar, men jag tänker så här:

Vilka funktioner på en mobiltelefon är viktigast för just mig? Och vilka är bara hyfsat viktiga respektive helt oviktiga?
Försök alltså att ringa in vad just ditt behov är, för alla mobiltelefoner har ju både styrkor och brister och människor har dessutom olika behov. Ingen modell är suverän!

När du känner dig skapligt säker på vad du vill kunna få ut ur en mobiltelefon, så kan du i Google skriva in -"Oneplus 13 vs Samsung S25". Då kommer du säkerligen hitta både jämförelse-tester mellan dessa modeller och även tekniska specifikationer. Detta tror jag är det allra bästa sättet för att bilda sig en god uppfattning om vilken modell det är som passar just dig. För återigen....vissa tycker att modell A är bäst och modell B bara är skit. Och vissa andra tycker precis tvärtom. Partiskhet finns naturligtvis även på nätet, men där finns även många som är skapligt opartiska som t.ex vissa branchtidningar. Håll dig till dom tycker jag. Sorry att jag inte hade något vettigare än så att komma med....

Visa signatur

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag skulle välja oneplus 13, bättre batteritid (om jag minns rätt) och inte lika mycket bloat. Å andra sidan använde jag en hel del tid åt att rensa min oneplus från bloat (inte en OP 13).

Visa signatur

Debian, bara Debian, Debian överallt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har själv OP 12 ( bytte upp från OP 7T Pro McLaren Edition . Vid uppgraderingen så sneglade jag aldrig på Samsung då de har flera brister vs OP 12/13 .
Dels batteristorleken , det har en avgörande betydelse för hur länge telefonen kan klara sig utan laddning . Visst kan man effektivisera CPU&GPU och skärm , men större batterikapacitet = bättre .
Sedan kommer vi till hur snabbt telefonen kan laddas vid behov , och där har Samsung inte en chans vs OP och har väl aldrig haft på sistone .

Kamera och bildskärm är väl relativt likvärdig , men OP har en fördel med färre påtvingade appar i sitt OS .
Det enda jag kan säga vad gäller OP 13 är att OnePlus 15 är på väg ut inom kort ( de skippar talet 14 ) och kommer troligen leda till att OP 13 blir lite billigare .

Men jag skulle utan tvekan välja OnePlus även om deras support är något kortare än Samsung`s vad gäller OS uppdateringar och säkerhetspatchar .

Visa signatur

Medion Erazer Beast X40 | Intel i9 13900HX | 32 GB DDR5 5600Mhz | 2TB WD Black SN850X NVMe , 4TB WD Black SN850X NVMe | nVidia GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6 | 17.0" WQHD IPS 240Hz | Windows 11 Ent 64-Bit |
[OnePlus 12 ] 6.82" 3K

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Oneplus eller Google Pixel röstar jag för, om du är ute efter en "ren" telefon där båda tillverkarna fokuserar på prestanda och upplevelse - till skillnad från Samsung som jag tyvärr inte alls känner för! Deras hårdvara är absolut i toppklass på android-fronten, men operativsystemet tycker jag är såsigt, bloatat och rörigt

Jag själv kör en Oneplus 11, men skulle absolut kunna tänka mig att byta till en Google Pixel om dom kom ikapp lite med bl.a watten på laddning

Visa signatur

Project: Perfection 2.0
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D | GPU: INNO3D 5070 Ti X3 OC | RAM: G.Skill Flare X5 64GB CL28 | SSD: Samsung 980 Pro
MB: ASUS ROG STRIX B850-I | PSU: Corsair SF750 | Kylare: Fractal Design Celsius+ S24 | Fläktar: Noctua NF-A12x25 G2 Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | OS: Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC | Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE
Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical | Övrigt: Tobii Eye Tracker 5

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Stort tack alla!

Också hört att OP 15 är på G, dock skulle jag behöva en ny telefon nu snarast då jag ska sälja den jag har men det lutar åt OP 13 ändå! Nu när flertal här inne har sagt det med

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Hexxy:

Jag har själv OP 12 ( bytte upp från OP 7T Pro McLaren Edition . Vid uppgraderingen så sneglade jag aldrig på Samsung då de har flera brister vs OP 12/13 .
Dels batteristorleken , det har en avgörande betydelse för hur länge telefonen kan klara sig utan laddning . Visst kan man effektivisera CPU&GPU och skärm , men större batterikapacitet = bättre .
Sedan kommer vi till hur snabbt telefonen kan laddas vid behov , och där har Samsung inte en chans vs OP och har väl aldrig haft på sistone .

Kamera och bildskärm är väl relativt likvärdig , men OP har en fördel med färre påtvingade appar i sitt OS .
Det enda jag kan säga vad gäller OP 13 är att OnePlus 15 är på väg ut inom kort ( de skippar talet 14 ) och kommer troligen leda till att OP 13 blir lite billigare .

Men jag skulle utan tvekan välja OnePlus även om deras support är något kortare än Samsung`s vad gäller OS uppdateringar och säkerhetspatchar .

Gå till inlägget

Är det i princip likadan kamera bumper på den? Något du blev van vid?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Achromatic:

Tjena!

Jag ska köpa mig en ny mobiltelefon och det står mellan Oneplus 13 eller Samsung S25.

Jag har just nu en iPhone 15 pro men är så trött på begränsningar den har, har haft Android förut och saknar det igen därav kommer jag nu gå över till Android för gott.

Det står främst mellan Oneplus 13 och Samsung S25.

Vilken hade ni rekommenderat? Måste säga att jag inte är ett super fan av kamera bumpen på Oneplus
(kanske något man vänjer sig vid?)

Samsung vet jag har sämre batteri än OP. Den vinner ju till i det mesta mot S25 ultra såg jag.

Någon av er som har Samsung S25 respektive OP 13?

Gå till inlägget

Låg mellan S25 Ultra och OP 13 när jag skaffade ny. Blev en OP 13 och jag är hur nöjd som helst!

Batteritiden är grym, skärmen är grym, den är skön att hålla i, alert-slidern är riktigt najs!
Bästa är att den laddar extremt fort!
Det enda jag tycker är lite tråkigt är ljudkvaliten på högtalaren, där är S25 klart bättre (har jämfört med en polares S25+).

Kamera bumpen tog mig en dag att vänja mig vid.

Sen finns det även möjlighet att byta operativsystem om man gillar sånt!
Sun OS finns ute just nu och Lineage OS kommer släppas inom kort vad jag har hört

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mattan1999:

Låg mellan S25 Ultra och OP 13 när jag skaffade ny. Blev en OP 13 och jag är hur nöjd som helst!

Batteritiden är grym, skärmen är grym, den är skön att hålla i, alert-slidern är riktigt najs!
Bästa är att den laddar extremt fort!
Det enda jag tycker är lite tråkigt är ljudkvaliten på högtalaren, där är S25 klart bättre (har jämfört med en polares S25+).

Kamera bumpen tog mig en dag att vänja mig vid.

Sen finns det även möjlighet att byta operativsystem om man gillar sånt!
Sun OS finns ute just nu och Lineage OS kommer släppas inom kort vad jag har hört

Gå till inlägget

Fantastiskt att höra! Ok är ljudet lågt liksom med högtalaren?
Det lutar verkligen åt ett köp i alla fall!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Achromatic:

Fantastiskt att höra! Ok är ljudet lågt liksom med högtalaren?
Det lutar verkligen åt ett köp i alla fall!

Gå till inlägget

Nejdå det går att spela högt!
Jag tycker att ljudet låter lite "burkigt och rivit", eller vad man säger, när jag jämförde med polarens S25+ som lät mer "tungt och basigt".

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar