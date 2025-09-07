Går det att skapa en Always-On VPN som privatperson på iPhone?
- Registrerad
- Jun 2019
Hej,
Jag letar efter ett sätt att konfigurera en Always-On VPN (eller motsvarande) på min iPhone så att VPN-/DNS-profilen inte kan stängas av eller tas bort av användaren.
Av Apples dokumentation verkar det som att detta kräver Automated Device Enrollment (ADE) via Apple Business Manager (ABM) eller Apple School Manager, vilket i sin tur verkar förutsätta att man tillhör en organisation (företag, skola osv.).
Så här långt har jag gjort:
* Jag har gjort enheten supervised.
* Jag har testat att trycka ut en MDM-profil via Miradore, men profilen kan fortfarande tas bort av användaren.
* Hittills har jag använt en tredjeparts-DNS-profil, men jag är öppen för bättre alternativ om det upplägget i sig är begränsat.
Min fråga är därför:
* Finns det något sätt för en privatperson (som varken driver företag eller går i skola) att konfigurera en Always-On VPN i iOS?
* Eller är det en teknisk begränsning i iOS att Always-On VPN endast fungerar på ADE-registrerade enheter?
Alla erfarenheter eller klargöranden tas tacksamt emot.
Minns inte detaljerna, men det var väl något patenttroll som fick implementationen för detta förstörd i iOS/iPadOS, så det endast fungerar med manuell aktivering sedan en massa år.
