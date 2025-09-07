Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Spionprogram fångar porr­surfande offer på bild

Melding Plague

Spionprogram fångar porr­surfande offer på bild

Webbkameran aktiveras när användaren ansluter till porrsajter.

Läs hela artikeln här

Medlem

Det är ju min kamera! Jaså.. är det du som triggar rgb'n på den titt som tätt...

Dra ur sladden vettja? Lock? Tejp?

Proud AMD customer since 1998!

Medlem

Lite kul att de valt just vid porrsurfande, ska de samla på grimaser kanske?

Medlem

Om man använder selfikameran kanske 1 gång var 15år, bör man då ha kameran öppen så den konstant kan filma för att det är så otroligt jobbigt att ta bort kameraskyddet när man vill ta selfi?
Jag med många täcker kameror och har de ej på de känsligaste ställena, såklart detta inte är helt säkert, men man minskar riskerna.

Skrivet av Dem8n:

Lite kul att de valt just vid porrsurfande, ska de samla på grimaser kanske?

Utpressning.. De vill ha pengar.
För ca 15år sedan i skolan så visade en klasskamrat upp sin Acer laptop, han hade t.om fysisk knapp för att bryta wifi. Jag tyckte det var lite överdrivet.

Medlem

Bra jag kör i clamshell mode.

Medlem

Baserat, sedan ett helautomatiserat system som skickar bilderna till den arme syndaren, med ett krav att be rosenkransen, bikta sig hos en präst och boka biljetter till en större pilgrimsvandring som botgöring inom 72h, annars går hela materialet till frugan och föräldrarna. Det är inte mycket, men det är ett hederligt arbete.

Hedersmedlem

Folk som går ape över att synas i kameran, är jag den enda som tycker det är ett mycket större problem att de är i datorn och t ex skulle kunna ta upp ljud eller spela in tangenttryckningar när de vill?

I am a prototype for a much larger s󠅄󠅘󠅕󠄐󠅞󠅕󠅕󠅔󠄐󠅤󠅟󠄐󠅒󠅕󠄐󠅟󠅒󠅣󠅕󠅢󠅦󠅕󠅔󠄐󠅑󠅞󠅔󠄐󠅥󠅞󠅔󠅕󠅢󠅣󠅤󠅟󠅟󠅔󠄐󠅧󠅑󠅣󠄐󠅟󠅞󠅓󠅕󠄐󠅣󠅑󠅤󠅙󠅣󠅖󠅙󠅕󠅔󠄐󠅒󠅩󠄐󠄷󠅟󠅔󠄞󠄐󠄾󠅟󠅧󠄐󠅧󠅕󠄐󠅓󠅑󠅞󠄐󠅙󠅝󠅠󠅜󠅕󠅝󠅕󠅞󠅤󠄐󠅤󠅘󠅕󠄐󠅣󠅑󠅝󠅕󠄐󠅖󠅥󠅞󠅓󠅤󠅙󠅟󠅞󠅑󠅜󠅙󠅤󠅩󠄐󠅧󠅙󠅤󠅘󠄐󠅔󠅑󠅤󠅑󠄝󠅝󠅙󠅞󠅙󠅞󠅗󠄐󠅑󠅜󠅗󠅟󠅢󠅙󠅤󠅘󠅝󠅣󠄞ystem

Medlem
Skrivet av Dem8n:

Lite kul att de valt just vid porrsurfande, ska de samla på grimaser kanske?

Det är ju många år sedan scammers började skicka ut spam där dom påstod att dom har bilder från när personen har kollat på porr och att man ska betala Bitcoin. Då var det fejk, nu blir det på riktigt.

press nu1mlock

Medlem

Det blir säkert många kukbilder, haha.
Att ha kameran riktad mot sig när man inte ska filma sig själv är lite som att öppna toalocket när man inte ska utföra sina behov.

Medlem
Skrivet av Dem8n:

Lite kul att de valt just vid porrsurfande, ska de samla på grimaser kanske?

Som de senare tränar AI på?

Medlem

Det är okej, min pillefjong fångas knappt upp på en lågupplöst webbkamera.

Medlem

Jag har löst det på detta sättet för WebCam & Mic:

https://www.sordum.org/8585/webcam-on-off-v1-4/

Kan tillägga att normalt är kameran avstängd i enhetshanteraren på min privata laptop.

Medlem

Kanske inte så vanligt längre med en dator som många säger. Där emot är ju smartphone skitvanligt där kameran aldrig eller (sällan?) går att välja bort. I stort sett ingen mobil med kamera har dessutom valet att täcka för den med ett inbyggt skydd så som en del bärbara datorer har.

www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.

Medlem
Skrivet av Aphex:

Folk som går ape över att synas i kameran, är jag den enda som tycker det är ett mycket större problem att de är i datorn och t ex skulle kunna ta upp ljud eller spela in tangenttryckningar när de vill?

Det finns många risker, kan man bli filmad precis när som helst.
Men bara använda sunt förnuft på precis allt så minskar man riskerna på precis allt.
Att inte ha kameror på känsliga ställen, täcka över dem när de ej används. Är lite som att inte ställa cykeln på dumma ställen osv.

Jag brukar säga olyckor drabbar alla, det går inte komma ifrån. Men alla kan minska risken för att olyckor händer. Inte minst ser man detta med dessa elsparkcyklar.

Medlem

Min är stängd med skyddet.

Medlem
Skrivet av fesoj:

Baserat, sedan ett helautomatiserat system som skickar bilderna till den arme syndaren, med ett krav att be rosenkransen, bikta sig hos en präst och boka biljetter till en större pilgrimsvandring som botgöring inom 72h, annars går hela materialet till frugan och föräldrarna. Det är inte mycket, men det är ett hederligt arbete.

Avatar checks out.

Hello Mr ronkis

Hello Mr ronkis

Medlem
Skrivet av ELF:

Kanske inte så vanligt längre med en dator som många säger. Där emot är ju smartphone skitvanligt där kameran aldrig eller (sällan?) går att välja bort. I stort sett ingen mobil med kamera har dessutom valet att täcka för den med ett inbyggt skydd så som en del bärbara datorer har.

Jepp, men telefoners OS är förhoppningsvis lite mer nerlåst åtminstone.

Medlem

Jag fick ett mail för typ 10år sedan där en person påstod sig kunna "mitt lösenord" och hade foton på mig i intima stunder från min webcamera. Började ärligt svettas...tiiiiills dess att jag kom ihåg att jag inte äger en webcam.. xD

Medlem
Skrivet av headphoneninja:

Det är okej, min pillefjong fångas knappt upp på en lågupplöst webbkamera.

Du får skaffa en kamera med högre DPI så saken, f'låt spaken tar upp mer än en bildpunkt, eller zooma in.

Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Om man använder selfikameran kanske 1 gång var 15år, bör man då ha kameran öppen så den konstant kan filma för att det är så otroligt jobbigt att ta bort kameraskyddet när man vill ta selfi?
Jag med många täcker kameror och har de ej på de känsligaste ställena, såklart detta inte är helt säkert, men man minskar riskerna.

Utpressning.. De vill ha pengar.
*edit*
För ca 15år sedan i skolan så visade en klasskamrat upp sin Acer laptop, han hade t.om fysisk knapp för att bryta wifi. Jag tyckte det var lite överdrivet.

Säkert något pr trick. RFSU vill väl sälja fler svarta kondomer att dra över k ... what ever, båda börjar på k och slutar på n.

Är inte porrindustrin ganska "mal placé"? "Dark web" i fråga går ju inte att googla på och filmbranschen med leksaker (oftast i låg storlek) är ju utkonkurrerad av Youtube med folk som visar (i bland för detaljerat) hur dom får det roligare i sovrummet. Var mer än 30 år sedan man bläddrade i en blaska med pin-up eller såg något med "leksaker" på film. Dom som är torsk på rullar efter 20 är i princip tonåringar med något problem med testosteronvärdena och inte kommit ur målbrottet skulle jag säga. Att det är lite svajigt i tonåren att se nakna personer är en utvecklingsfas.

Medlem
Skrivet av OldComputer:

Du får skaffa en kamera med högre DPI så saken, f'låt spaken tar upp mer än en bildpunkt, eller zooma in.

Säkert något pr trick. RFSU vill väl sälja fler svarta kondomer att dra över k ... what ever, båda börjar på k och slutar på n.

Är inte porrindustrin ganska "mal placé"? "Dark web" i fråga går ju inte att googla på och filmbranschen med leksaker (oftast i låg storlek) är ju utkonkurrerad av Youtube med folk som visar (i bland för detaljerat) hur dom får det roligare i sovrummet. Var mer än 30 år sedan man bläddrade i en blaska med pin-up eller såg något med "leksaker" på film. Dom som är torsk på rullar efter 20 är i princip tonåringar med något problem med testosteronvärdena och inte kommit ur målbrottet skulle jag säga. Att det är lite svajigt i tonåren att se nakna personer är en utvecklingsfas.

Det finns väldigt mycket utpressningsförsök med bilder: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-larm-fler-unga-ut...
Det finns lite olika tillvägagångssätt, artikeln handlar om ett sätt, kapade kameror är ett annat.

Oavsett vilket sätt, så går det minska riskerna. SVT artikeln så prata med barn, kapade kameror att inte ha övervakningskameror överallt och täcka de som ej använda. Inget skydd är 100 procentig, men folk kan minska riskerna.

Medlem

Är ju mycket värre med program som snappar upp viktiga inloggningsuppgifter utan att slå på nån kamera, men intressant twist.

Skrivet av OldComputer:

Är inte porrindustrin ganska "mal placé"? "Dark web" i fråga går ju inte att googla på och filmbranschen med leksaker (oftast i låg storlek) är ju utkonkurrerad av Youtube med folk som visar (i bland för detaljerat) hur dom får det roligare i sovrummet. Var mer än 30 år sedan man bläddrade i en blaska med pin-up eller såg något med "leksaker" på film. Dom som är torsk på rullar efter 20 är i princip tonåringar med något problem med testosteronvärdena och inte kommit ur målbrottet skulle jag säga. Att det är lite svajigt i tonåren att se nakna personer är en utvecklingsfas.

Alltså jag kollar bara på nätet för att läsa artiklarna.

Medlem
Skrivet av Frux:

Är ju mycket värre med program som snappar upp viktiga inloggningsuppgifter utan att slå på nån kamera, men intressant twist.

Alltså jag kollar bara på nätet för att läsa artiklarna.

I princip alla viktiga inloggningsuppgifter idag är multifaktorautentisering. Det gör att det kan vara svårt för dem att komma åt något som de kan få ut pengar från om de skulle komma åt en helt vanlig persons dator.

Medlem

Nu tittar jag ju inte på porr, så det här är orelevant för just mig.. Men jag har min kamera vriden från mig när jag inte använder den (vilket är typ aldrig).

Medlem

Kirurgtejp över webbkameran löser i alla fall den delen.

Medlem
Skrivet av m4gnify:

Nu tittar jag ju inte på porr, så det här är orelevant för just mig.. Men jag har min kamera vriden från mig när jag inte använder den (vilket är typ aldrig).

typ samma här jag petar till den så den filmar taket om jag låter den sitta kvar på datorskärmen efter jag är färdig med den men oftast drar jag bara ur usbkabeln å slänger ner den i lådan igen till nästa gång jag behöver den.

Medlem
Skrivet av DrSwizz:

Som de senare tränar AI på?

Skulle inte förvåna 😅

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Om man använder selfikameran kanske 1 gång var 15år, bör man då ha kameran öppen så den konstant kan filma för att det är så otroligt jobbigt att ta bort kameraskyddet när man vill ta selfi?
Jag med många täcker kameror och har de ej på de känsligaste ställena, såklart detta inte är helt säkert, men man minskar riskerna.

Utpressning.. De vill ha pengar.
*edit*
För ca 15år sedan i skolan så visade en klasskamrat upp sin Acer laptop, han hade t.om fysisk knapp för att bryta wifi. Jag tyckte det var lite överdrivet.

Helt ärligt så tror jag att de bara kommer kunna pressa politiker om ens det via den metoden.
Intresset för att se vanligt folk tillfredsställa sig själva är nog försvinnande litet.
Det skulle kanske kunna vara någon djup religiös släkt som skulle få skämmas lite över att barnet eller barnbarnet surfar på porrsidor.

De allra flesta gör det, så jag tror nog att själva utpressningen faller väldigt platt, iaf i vårat land.

Jag hoppas innerligen att ingen betalar en enda krona till dem som försöker utpressa.

Medlem
Skrivet av m4gnify:

Nu tittar jag ju inte på porr, så det här är orelevant för just mig.. Men jag har min kamera vriden från mig när jag inte använder den (vilket är typ aldrig).

Tittar inte heller på porr. Men när jag gör det vrider jag också den från mig.

Medlem

Koppla ur skräpet helt

Många talar om att använda täckluckan eller helt sonika tejpa över kameran. Jag brukar föredra att koppla ur kameramodulen helt genom att öppna skärmen och dra ut flatkabeln. En bit plast och tejp skyddar mot kortslutning. Då kopplas nämligen mikrofonerna som regel också ur, vilka jag ser som ett större integritetshot.

Lysdioden i kameramodulen är som regel mjukvarustyrd och man kan därmed aktivera kameran utan att den tänds, även om modifierade drivrutiner kan krävas. De gånger jag behöver mikrofon och/eller kamera ansluter jag externa diton.

