Om man använder selfikameran kanske 1 gång var 15år, bör man då ha kameran öppen så den konstant kan filma för att det är så otroligt jobbigt att ta bort kameraskyddet när man vill ta selfi?

Jag med många täcker kameror och har de ej på de känsligaste ställena, såklart detta inte är helt säkert, men man minskar riskerna.

Skrivet av Dem8n: Lite kul att de valt just vid porrsurfande, ska de samla på grimaser kanske? Gå till inlägget

Utpressning.. De vill ha pengar.

För ca 15år sedan i skolan så visade en klasskamrat upp sin Acer laptop, han hade t.om fysisk knapp för att bryta wifi. Jag tyckte det var lite överdrivet.