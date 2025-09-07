Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

LG 38" ultrawide. 38GL950G-B

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

LG 38" ultrawide. 38GL950G-B

Fin skärm säljes.
ips 3840 x 1600 175hz överklockad.
Funkar bra till det mesta förutom de allra mörkaste scenerna.

Tänker mig 3500:-

Endast hämtning i falköping.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag hade en sån här en gång, det var ta mig fan den bästa skärmen jag haft för spelupplevelsen, grym kombo med upplösning och storlek 👌

Visa signatur

PC : Lian Li A3 - 13600k - 32Gb 6200mhz DDR5 - 2x 2tb kingston m.2 - Asus Asus Prime RX 9070 XT 16GB - Asus ROG Strix LC II 280mm

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar