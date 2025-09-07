Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

3st MSI G27CQ4 (1440p, 27", 165Hz)

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

3st MSI G27CQ4 (1440p, 27", 165Hz)

Tänkte uppgradera mina skärmar helt enkelt. Inte haft några problem med någon av dem i övrigt, de är i bra skick. Kvitto finns för alla 3. Två köptes 2020, en 2022.

OBS: originalkartonger saknas.

Ni får gärna lägga bud på vilka kombinationer ni vill, men jag kommer troligtvis ge prio till de som tar flera, samt de som vill hämta.

Utgångspris är 500kr per skärm. Om jag inte får tillräckligt bra erbjudande erhåller jag mig rätten att ej sälja skärmarna.

Längden på budgivningen kan variera, beror helt på hur mycket intresse som finns osv.

Här är några av de viktigare specs:
Storlek: 27"
Upplösning: 2560x1440 (WQHD)
Panel - VA
Frekvens - 165Hz
Respons: 1ms
Sync: FreeSync
Vinkel: 178 grader (de är välvda)

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Administrativ avgift

1500 för alla 3 + frakt

Visa signatur

Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av andra94:

1500 för alla 3 + frakt

Gå till inlägget

Lungt om jag tar 1 av dem?

650+frakt om det går att skickas väl-emballerat

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Administrativ avgift
Skrivet av yexra:

Lungt om jag tar 1 av dem?

650+frakt om det går att skickas väl-emballerat

Gå till inlägget

Tyvärr endast intresserad av alla som 3 pack

Visa signatur

Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1600kr för alla 3 + Hämtar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1800 för alla och hämtar

Visa signatur

Stationär: 8700K/16GB 3600hmz/GTX 1080ti
Portabel stationär: Ncase M1/5600X/16Gb 3600hmz/GTX 1070/Asus XG17
Laptop: Alienware 17r2/4970HQ/16Gb/GTX 980M

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1000 för en skärm inkl frakt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

2000 för alla + Hämtar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

2200:- samtliga och hämtar ;P

Visa signatur

Stationär: 8700K/16GB 3600hmz/GTX 1080ti
Portabel stationär: Ncase M1/5600X/16Gb 3600hmz/GTX 1070/Asus XG17
Laptop: Alienware 17r2/4970HQ/16Gb/GTX 980M

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av yexra:

Lungt om jag tar 1 av dem?

650+frakt om det går att skickas väl-emballerat

Gå till inlägget

Jag kan tänka mig sälja de separat om jag får ett riktigt bra erbjudande jämfört med de som tar flera, inte annars.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Höjer till 2400kr

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar