Varför är jag inte toknöjd med Dell 34" Alienware AW3423DWF OLED

Hej!

Jag googlar mig snart till döds, hoppas på vägledning.

Varför är jag inte helt blown away av Dell 34" Alienware AW3423DWF OLED? Jag gick ifrån en Huaweii 34" MateView GT34. Jag har lagt flera timmar på kalibrering, tweakat, testat mängder av olika saker. Det är något som skaver. En sak jag stött på är att QD-OLED typ inte ger speciellt skarp text? Det ska bero på hur tekniker är kring pixlarna.

Det stör mig.

Jag känner inte alls det där, wow vilken styrka! kontrasten! färgerna!

Vad missar jag som jag borde hitta i en fin OLED från en sådär VA panel?

Gammal geek som lurkar runt

Jag har samma skärm och är otroligt nöjd sedan dag ett.

Vilket läge kör du den i? Jag använder HDR Peak 1000 och har slagit på HDR i Windows (11) samt spelar en del nyare titlar med gott stöd för HDR.

Det är främst i scenarion som dessa som åtminstone jag uppskattar skärmen som mest

Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Fractal Design Define 7 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED

Skrivet av Aeig:

Jag har samma skärm och är otroligt nöjd sedan dag ett.

Vilket läge kör du den i? Jag använder HDR Peak 1000 och har slagit på HDR i Windows (11) samt spelar en del nyare titlar med gott stöd för HDR.

Det är främst i scenarion som dessa som åtminstone jag uppskattar skärmen som mest

Mvh

okok

Körde True Black grejjen, testar HDR PEAK 1000 - hade HDR i Windows sen innan. Tycker den blev lite lite grå-dassigare nu. Kör ny HDR calibrate kanske?

Jag spelar "tyvärr" klassiska titlar som World of Warcraft, så sure inget HDR spel men ändå

Tacksam för alla tips!

Gammal geek som lurkar runt

Kör du inte HDR-spel så bör du inte heller köra skärmen i HDR. Hur ser det ut med HDR av?

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Skrivet av Thomas:

Kör du inte HDR-spel så bör du inte heller köra skärmen i HDR. Hur ser det ut med HDR av?

Menar inget illa nu men är det en gissning eller kan du berätta mer? Jag gillade hur Windows poppade ut fint i både färg och ljusstyrka med HDR ON med förra skärmen.

Gammal geek som lurkar runt

Hej!

Kan du kanske ha haft för höga förväntningar från start? Och/eller kanske bristfälliga inställningar för just den modellen? Eller så kanske den helt enkelt inte uppfyller dina krav bara? (Jag har ingen koll på modellen.)

Du säger även att du har kalibrerat skärmen....med ett externt kalibreringsverktyg då? Om inte, så har du nog bara gjort en sedvanlig profilering i skärmens inställningsmeny och inte en kalibrering vilket är någonting helt annat. För att få 100 % korrekt färgäkta återgivning så behöver man en kalibrator, men det är inte alla bildskärmar som tillåter detta. Vet inte hur det är på din modell eller hur petig du är på att färgåtergivningen är helt korrekt. Dessutom bör man göra denna kalibrering regelbundet typ var 200:e timma eller så för att ständigt bibehålla färgäkthet. Detta eftersom färgåtergivningen förändras med tiden och den förändringen går snabbare på billiga skärmar vs svindyra. Kruxet är att man inte märker förändringen eftersom den sker succsesivt och smygande. Men man kan däremot oftast se en förändring efter att en kalibrering är gjord.

Jag gissar dock att du är missnöjd med bilden överlag och inte enbart med färgåtergivningen?

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Skrivet av Trum-Petaren:

Hej!

Kan du kanske ha haft för höga förväntningar från start? Och/eller kanske bristfälliga inställningar för just den modellen? Eller så kanske den helt enkelt inte uppfyller dina krav bara? (Jag har ingen koll på modellen.)

Du säger även att du har kalibrerat skärmen....med ett externt kalibreringsverktyg då? Om inte, så har du nog bara gjort en sedvanlig profilering i skärmens inställningsmeny och inte en kalibrering vilket är någonting helt annat. För att få 100 % korrekt färgäkta återgivning så behöver man en kalibrator, men det är inte alla bildskärmar som tillåter detta. Vet inte hur det är på din modell eller hur petig du är på att färgåtergivningen är helt korrekt. Dessutom bör man göra denna kalibrering regelbundet typ var 200:e timma eller så för att ständigt bibehålla färgäkthet. Detta eftersom färgåtergivningen förändras med tiden och den förändringen går snabbare på billiga skärmar vs svindyra. Kruxet är att man inte märker förändringen eftersom den sker succsesivt och smygande. Men man kan däremot oftast se en förändring efter att en kalibrering är gjord.

Jag gissar dock att du är missnöjd med bilden överlag och inte enbart med färgåtergivningen?

Det du beskriver låter som dunderhightech nördande

Men ja det är väl helheten, är den 7500:- bättre än min tidigare skärm, det är frågan. Då vill jag ändå bottna i det innan jag bestämmer mig. Du har rätt i att jag lekt med konfig på både skärm och i windows - finns mycket bra tips där ute på nätet men ah.

Gammal geek som lurkar runt

OLED är erkänt dåliga på text helt enkelt. Kör en WOLED själv och när det kommer till text (främst i mindre storlek) så syns det väldigt tydligt, tycker det påminner om när man körde analog signal till en LCD.. den är dock fin till spel!

Det intressanta med Dell`s skärm är att den är väldigt bra kalibrerad från fabrik . Väldigt lite behövs göras för att få en " korrekt " bild . Jag har själv också samma monitor och har haft den i två år nu , och är supernöjd .
Visst så stör de frekventa påminneslerna om pixeltvätt var 4:e timme , men om man sköter dessa så lär panelen hålla bättre .
Det har kommit en nyare revision av bildskärmen , men jag kommer inte att byta då den nya modellen har färre USB-portar ( jag använder alla dessa på min ) .

Men ställd sida vid sida med en VA eller IPS baserad 34" UW spelskärm så vinner denna 10 av 10 gånger vad gäller bildkvalitet och responstid .
Jag gick från en 35" Acer Predator UW till denna och ångrar inte alls bytet .

Medion Erazer Beast X40 | Intel i9 13900HX | 32 GB DDR5 5600Mhz | 2TB WD Black SN850X NVMe , 4TB WD Black SN850X NVMe | nVidia GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6 | 17.0" WQHD IPS 240Hz | Windows 11 Ent 64-Bit |
[OnePlus 12 ] 6.82" 3K

Skrivet av lerutis:

Det du beskriver låter som dunderhightech nördande

Men ja det är väl helheten, är den 7500:- bättre än min tidigare skärm, det är frågan. Då vill jag ändå bottna i det innan jag bestämmer mig. Du har rätt i att jag lekt med konfig på både skärm och i windows - finns mycket bra tips där ute på nätet men ah.

Nördigt? Ja, kanske....kanske inte! Det beror helt på vilket behov man har och vilka krav man har. Jag vill inte påstå att kalibrering är var mans grej, men det är inte så ovanligt som vissa tror. Dessutom är det mycket enkelt att utföra en sådan kalibrering. Däremot så verkar ju ditt problem mest fokusera på en rent allmän bildåtergivning och inte färgåtergivning specifikt.

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Skrivet av Trum-Petaren:

Nördigt? Ja, kanske....kanske inte! Det beror helt på vilket behov man har och vilka krav man har. Jag vill inte påstå att kalibrering är var mans grej, men det är inte så ovanligt som vissa tror. Dessutom är det mycket enkelt att utföra en sådan kalibrering. Däremot så verkar ju ditt problem mest fokusera på en rent allmän bildåtergivning och inte färgåtergivning specifikt.

extern kalibreringsverktyg är nog i det nördigaste laget ändå!

Gammal geek som lurkar runt

Skrivet av Hexxy:

Det intressanta med Dell`s skärm är att den är väldigt bra kalibrerad från fabrik . Väldigt lite behövs göras för att få en " korrekt " bild . Jag har själv också samma monitor och har haft den i två år nu , och är supernöjd .
Visst så stör de frekventa påminneslerna om pixeltvätt var 4:e timme , men om man sköter dessa så lär panelen hålla bättre .
Det har kommit en nyare revision av bildskärmen , men jag kommer inte att byta då den nya modellen har färre USB-portar ( jag använder alla dessa på min ) .

Men ställd sida vid sida med en VA eller IPS baserad 34" UW spelskärm så vinner denna 10 av 10 gånger vad gäller bildkvalitet och responstid .
Jag gick från en 35" Acer Predator UW till denna och ångrar inte alls bytet .

Jag får helt enkelt switcha fram och tillbaka

tack för input!

Gammal geek som lurkar runt

Kanske för att den är från 2022? Har kommit både gen 2 och gen 3 av oled-paneler med förbättrad text.

Edit: finns en nyare variant med gen 2 av samma skärm aw3425dw. Glöm inte att slå på ClearType.

Skrivet av lerutis:

extern kalibreringsverktyg är nog i det nördigaste laget ändå!

Om man inte har provat på det själv i praktiken så får man nog den uppfattningen. Så trodde jag också innan jag började använda Eizo-skärmar innan jag hade kunskapen om vad det egentligen innebär, vilken effekt den kan ge och hur enkelt det är att utföra. Så jag förstår din reaktion.

Jag gör däremot aldrig någon profilering som du gör just nu eftersom det inte har behövts. Du skrev att du har gjort detta i flera timmar, så för mig är det nörderi om något! Själv har jag bara lagt kanske max 10 minuter på att profilera mina skärmar sedan de var nya! Men nog om detta....hoppas att du hittar fram till en bra lösning så att du blir nöjd.

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Skrivet av Larrxi:

Kanske för att den är från 2022? Har kommit både gen 2 och gen 3 av oled-paneler med förbättrad text.

Edit: finns en nyare variant med gen 2 av samma skärm aw3425dw. Glöm inte att slå på ClearType.

Mmm ja kanske är det som spökar då, 3 år gammal produkt för priset 7500:- känns sådär

Tack för input, har cleartype på

Gammal geek som lurkar runt

Tänk på att du har glossy skärm så du ska ha släckt där du sitter för bäst bild.

Tror du behöver gå upp i pixeltäthet. Din har ppi 110 medans en 4k 28 tum har 166 ppi. Då lär du bli nöjdare med texten och skärmen.

Skrivet av Larrxi:

Tänk på att du har glossy skärm så du ska ha släckt där du sitter för bäst bild.

Tror du behöver gå upp i pixeltäthet. Din har ppi 110 medans en 4k 28 tum har 166 ppi. Då lär du bli nöjdare med texten och skärmen.

Tack! Låter som en datapunkt jag ska leta efter. Med lite research så verkar det smått omöjligt att hitta det för 34" ultra wide? Det är mitt krav på storlek så sätt :/

Gammal geek som lurkar runt

