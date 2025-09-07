Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vilket grafikkort ska jag välja?

1
Medlem

Vilket grafikkort ska jag välja?

Som titeln lyder, vilket av dessa 3 grafikkort ska jag välja?

PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper - 16GB (7889kr)

Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse - 16GB (8340kr)

Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ - 16GB (8823kr)

Har lagt in pris då det är det ställen som är billigast som jag känner att jag vill köpa ifrån.
Jag vet att tex Amazon har billigare men jag vill inte köpa komponenter där.

Om ni orkar förklara varför uppskattas det starkt!

Ska paras med detta om det spelar stor roll.
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
AMD Ryzen 7 9800X3D
NZXT C1000 (1000W)
Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) cl30

Medlem
det är juh samma kort, så, det billigaste

Medlem
Skrivet av Jagers:

det är juh samma kort, så, det billigaste

Dom har ju lite olika klockning och kylförmåga?

Medlem
Skrivet av Fpnn:

Dom har ju lite olika klockning och kylförmåga?

Du har rätt, men det lär vara marginell skillnad i prestanda hur som helst.

Själv skulle jag valt Powercolor eftersom det är minsta kortet av det du listat.

Medlem

Vilket chassi ska du använda?

Medlem
Skrivet av AndersB:

Du har rätt, men det lär vara marginell skillnad i prestanda hur som helst.

Själv skulle jag valt Powercolor eftersom det är minsta kortet av det du listat.

Finns det någon anledning till att ha ett mindre kort?

Skrivet av OskarB98:

Vilket chassi ska du använda?

Ska bygga i fractal design North xl

Hittade nu även detta kortet för ett rimligt pris
https://www.inet.se/produkt/5415526/powercolor-radeon-rx-9070...

Medlem
Skrivet av Fpnn:

Dom har ju lite olika klockning och kylförmåga?

Knappt mätbart, i slutändan så är det silikon-lotteriet du vinner på, om du ska undervolta/överklocka

