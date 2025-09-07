Vilket grafikkort ska jag välja?

Som titeln lyder, vilket av dessa 3 grafikkort ska jag välja?

PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper - 16GB (7889kr)

Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse - 16GB (8340kr)

Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ - 16GB (8823kr)

Har lagt in pris då det är det ställen som är billigast som jag känner att jag vill köpa ifrån.

Jag vet att tex Amazon har billigare men jag vill inte köpa komponenter där.

Om ni orkar förklara varför uppskattas det starkt!

Ska paras med detta om det spelar stor roll.

ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI

AMD Ryzen 7 9800X3D

NZXT C1000 (1000W)

Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) cl30