AM5 itx, SFX, DDR5, M.2

5800x | RTX 3090 | Crosshair VIII Hero | Dominator Platinum @3800 | O11 PCMR | PG348Q | 3x360 Custom
Halloj!
Äntligen dags att bygga nytt och letar nu efter lite delar enligt nedan.
Ett krav är att de ska gå att hämta i Stockholm mellan 5-12 oktober alternativt skickas till familj pga flyttat utomlands.
CPU: 7800x3d, 9600x, 9700x, 9800x3d
MB: B650, x670, B850 eller X870 itx-kort i vitt/silver ex MSI MPG eller Aorus ICE
RAM: DDR5 6000 MHz+ CL30 eller lägre, vitt/silver ex dominator titanium
SSD: M.2 2TB+
PSU: SFX 850W+ vitt/silver ex Lian Li SP850W
GPU: 9070/9070 XT vitt/silver ex Steel legend eller Pure
Skicka gärna vad ni har och prisbild i pm.
