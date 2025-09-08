Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AM5 itx, SFX, DDR5, M.2

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AM5 itx, SFX, DDR5, M.2

Halloj!

Äntligen dags att bygga nytt och letar nu efter lite delar enligt nedan.
Ett krav är att de ska gå att hämta i Stockholm mellan 5-12 oktober alternativt skickas till familj pga flyttat utomlands.

CPU: 7800x3d, 9600x, 9700x, 9800x3d
MB: B650, x670, B850 eller X870 itx-kort i vitt/silver ex MSI MPG eller Aorus ICE
RAM: DDR5 6000 MHz+ CL30 eller lägre, vitt/silver ex dominator titanium
SSD: M.2 2TB+
PSU: SFX 850W+ vitt/silver ex Lian Li SP850W
GPU: 9070/9070 XT vitt/silver ex Steel legend eller Pure

Skicka gärna vad ni har och prisbild i pm.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

5800x | RTX 3090 | Crosshair VIII Hero | Dominator Platinum @3800 | O11 PCMR | PG348Q | 3x360 Custom

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar