AM5 itx, SFX, DDR5, M.2

Halloj!

Äntligen dags att bygga nytt och letar nu efter lite delar enligt nedan.

Ett krav är att de ska gå att hämta i Stockholm mellan 5-12 oktober alternativt skickas till familj pga flyttat utomlands.

CPU: 7800x3d, 9600x, 9700x, 9800x3d

MB: B650, x670, B850 eller X870 itx-kort i vitt/silver ex MSI MPG eller Aorus ICE

RAM: DDR5 6000 MHz+ CL30 eller lägre, vitt/silver ex dominator titanium

SSD: M.2 2TB+

PSU: SFX 850W+ vitt/silver ex Lian Li SP850W

GPU: 9070/9070 XT vitt/silver ex Steel legend eller Pure

Skicka gärna vad ni har och prisbild i pm.

