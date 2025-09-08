Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Phanteks XT Pro Ultra (utan fläktar!)

Jag säljer mitt Phanteks XT Pro Ultra i superfint skick. Inga skavanker.

OBS! Fläktarna som annars ingår till chassit har jag använt till ett annat bygge så dessa är inte inkluderade!

Jag kan skicka med en oanvänd SG Gaming 120mm fläkt eller en gammal Fractal Design Silent Series 140mm om så önskas.

Detta chassi har en USB-C 3.2 Gen 2 på toppen eftersom det är ett XT Pro Ultra. Vanliga XT Pro (ej Ultra) saknar USB-C på toppen.

Hämtas utanför Askersund. Inköpt november 2024 hos Webhallen.

