Köpråd ny tv 85-98”

Båda är modeller ur Samsung enklaste serie. Du får en stor men samtidigt enbart grundläggande bildkvalitet. Mellan tumme och pekfinger finns det betydligt bättre modeller men samtidigt är dessa också betydligt dyrare. 20 000 kr skulle dock räcka till en 65-tummare av påtagligt högre kvalitet.

Vad som är "något att ha" beror på vilken TV du jämför med och vad som är din referenspunkt om "något att ha". Om du har en relativt enkel och äldre TV kan dessa vara på samma eller något bättre nivå. Men det riskerar också bli försämringar mot vad du kanske har.

Samsung 98-tumare DU9005 är en bättre än 85-tummaren. DU9005 ska ha bättre vinklar och bättre reflexfilter samt klarar 120/144 Hz för spel. DU8075 har inget av detta utan är endast basnivå.

TV-guiden går igenom och beskriver vilka TV-modeller som är bra på vad: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1728756-tv-guiden-2024...

Vad som sedan kostar max 20 000 kr varierar dag för dag.