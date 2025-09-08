Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

RTX 5090 buggar ur i virtuella maskiner

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

RTX 5090 buggar ur i virtuella maskiner

Kan krascha vid omstart och kräver att värddatorn också startas om.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Patch it with more jank AI, Jensen!

Visa signatur

Byt namn på Nvidia till NvidAI

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Låter som en fix som är värd betydligt mer än 1000$

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köp nytt vetja, då blir både du som kund och Nvidia.

Visa signatur

NZXT H7 Flow, ASUS Z390-E, Intel 9700K 3.6GHz, 16 GB Corsair Vengeance 3.2GHz, Samsung EVO 970 500GB, MSI RTX 2070 Gaming Z, Seagate Barracuda 4 TB, Corsair RM750X V2 750W, Noctua NH-D15, 1 st FD Venturi HF-14, 6 st Phantek M25 120mm, Dell S2721DGFA,

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mörksuggan:

Köp nytt vetja, då blir både du som kund och Nvidia.

Gå till inlägget

The more you buy, the more you save!

Visa signatur

Citera för svar!
9800X3D, ASUS ROG STRIX B650E-F, 32gb @6000 CL30, RTX 4080s FE

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av zOlid:

The more you buy, the more you save!

Gå till inlägget

Så är det i alla B2B branscher. Inte det minsta unikt för Nvidia.

Visa signatur

''Man får betala för kvalitet och stabilitet'' //Pantburk 2024.
Poor 9800X3D + RTX 5090 user.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja om VFIO ändå vore användbart och man inte blev bannad i PUBG för spel i VM...

Visa signatur

🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar