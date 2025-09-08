Ny förstärkare som klarar 4K/120Hz

Min dotter vill spela Silksong i soffan på undervåningen och som smart pappa inser jag att detta är min chans att få in en ny teknisk pryl i hemmet.

I vilket fall som letar jag efter en förstärkare med HDMI 2.1 och som klarar 4K/120Hz. Ju billigare desto bättre.

Hittade dessa, men finns det inget billigare?

Sony TA-AN1000

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=11555179

Denon AVR-X2800H

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=7054139