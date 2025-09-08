Ny förstärkare som klarar 4K/120Hz

Doomfarer
Min dotter vill spela Silksong i soffan på undervåningen och som smart pappa inser jag att detta är min chans att få in en ny teknisk pryl i hemmet.
I vilket fall som letar jag efter en förstärkare med HDMI 2.1 och som klarar 4K/120Hz. Ju billigare desto bättre.
Hittade dessa, men finns det inget billigare?
Sony TA-AN1000
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=11555179
Denon AVR-X2800H
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=7054139
Marantz Cinema 70s finns också som alternativ, ligger ute en på blocket för 5500kr just nu.
Yamaha RX-V4A ?
Har redan en Marantz i huset (SR6015) och är inte super förtjust i den, så vill inte ha en Marantz till.
Kanske? Måste uppdatera den för att det ska funka ser jag, men det borde inte vara ett problem. Lite gammal modell dock.
Ser nu att Denon 2800H går ner under 7000 kr rätt ofta på Amazon, så blir nog en sådan vid nästa dipp.
