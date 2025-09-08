Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Snabbkoll: Har du fler än en skärm vid din primära dator?
infelix
Medlem ★
●
holo
Medlem ★
●
LeVvE
Medlem ★
●
Senast redigerat
Adnerhill
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S
rwkk
Medlem ★
●
siXpounder
Medlem
●
Yemoja1
Medlem
●
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Wikai
Medlem ★
●
Visa signatur
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
Tralle
Medlem ★
●
Sjoooberg
Medlem ★
●
Visa signatur
🡇
• 5800x3D • RTX 3060 •
Sh4d0wfi3nd
Medlem ★
●
Visa signatur
I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.
xcluzive
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur
Dator 1: | i9 9900k | MSI RTX 4080 Ventus 3x OC | ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming | Corsair LPX DDR4 32 GB 3200Mhz | FD define S | Samsung 850 EVO 1TB | Samsung 980 NVMe M.2 1TB | Noctua NH-U12S | Corsair RM750x 750W | Windows 11
Skärm 1: ASUS 27" ROG SWIFT PG279Q 1440p @ 165Hz/IPS/G-Sync
Skärm 2: ASUS 27" TUF VG27AQ1A 1440p @ 170Hz/IPS/G-Sync/HDR
Det Otroliga Åbäket
Medlem ★
●
Great Games Archive
Medlem ★
●
tapcatfan
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen Threadripper 3970X | Corsair iCUE H150i RGB PRO XT | Corsair Vengeance LPX 128GB (4x32GB) 3600MHz | MSI GeForce RTX 3090 24GB SUPRIM X | Samsung 980 Pro series 4TB (2x2TB RAID 0) M.2 | Corsair MP600 PRO 1TB M.2 | Seagate Exos 128TB (8x16TB) | 80TB LaCie d2 Professional (10x8TB) | Corsair HX1000i 1000W | Fractal Design Define 7 XL Svart
nasder
Medlem ★
●
wargreymon
Medlem ★
●
PeeWee90
Medlem
●
Diablo_Lino
Medlem
●
Visa signatur
AMD Ryzen 5700X3D | ASUS Rog Strix X570-F | WD Black SN850 1TB | 32GB | 4070 Ti Super | Fractal Design North | Windows 11
LG 48GQ900 | Qpad 8K | Varmilo VA88M
jerseph
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur
Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |
Fenrisulvfan
Medlem ★
●
Visa signatur
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz
*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz
ZyntaX
Medlem ★
●
Visa signatur
Krux
Medlem ★
●
Visa signatur
| Z790 Formula | 14900KS | 48GB@8000 | 4090 Strix | Corsair AX1600i | O11 Evo XL | Optimus Waterblocks |
| WD SN850X 1TB | WD SN850X 4TB | Keychron Q6 / G Pro Wireless | LG42C2 | Valve Index | Meta Quest 3 |
| RME ADI-2 DAC FS | Fostex TH-X00 | Audeze Maxwell | XBX | PS5 | Switch | Steam Deck | Simagic Alpha U |
http://steamcommunity.com/id/Kruxarn
Powerbomb
Medlem
●
Jaw_B
Medlem ★
●
Zemlan
Medlem ★
●
Visa signatur
| AMD Ryzen 7 5800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte X570 Aorus Pro | Powercolor Radeon RX 9070 XT Red Devil | 16GB G.Skill Trident Z@3600 CL15 | Gigabyte Aorus 2TB M.2 NVMe SSD | Fractal Design Ion+ Platinum 860W | Fractal Design Meshify S2 Blackout | Corsair K70 | Logitech G502 | Alienware AW3423DWF |