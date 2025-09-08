Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbkoll: Har du fler än en skärm vid din primära dator?

Melding Plague

Jobbar du spartanskt med en skärm, eller ger din setup riktiga NASA-kontrollrums-vibbar?

Medlem

Har tyvärr bara plats för en som det ser ut nu, annars föredrar jag att ha två.

Medlem

Har man väl börjat med två skärmar (eller en tillräckligt bred) så är det svårt att gå tillbaka till att bara ha en vanlig skärm igen.

Medlem

Fulltids 3-Skärmsetup baby. Sedan 3870 tiden. Eyefinity var ...overrated

Medlem

Brukade ha 3st 24" förr men nu kör jag bara med 1st 32", har datorn på skrivbordet och får inte plats med mer, det är dock värt det för behöver inte göra rent datorn hela tiden.

Medlem

två 27" samt en 40" ovanpå. Har inte så super stor nytta av det privat, men när jag jobbar hemma är det otroligt smidigt

AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S

Medlem
Skrivet av tonii:

Har man väl börjat med två skärmar (eller en tillräckligt bred) så är det svårt att gå tillbaka till att bara ha en vanlig skärm igen.

Meh, jag hade två st. under två perioder, går ändå tillbaks till en. När det är 32" eller större och man inte har Nvidia kort som ger svart skärm när man trycker alt-tab från spel i fullskärm så går det ganska bra.

Dock gör jag inte mycket arbete, då hade jag definitivt föredragit 2 eller fler.

Medlem

Jag gillar att ha en skärm i mitten bara. Så kan man dra och ändra på den hur mycket man vill utan att den bonkar in någon annan skärm bredvid.

Men på jobbet har jag 2.

Medlem

Brukade använda två skärmar och då kolla på film/serie samtidigt som det spelades på main skärmen så att säga men tröttnat och använder numera bara en, mestadels för att begränsa mig själv med att faktiskt behålla fullt fokus på huvudaktiviteten.

Medlem

Två 27” men skulle vilja prova en 34” kurvad.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem

3x 27" 1440p + 1x 14" vinklad under mittenskärmen för smågrejor som Spotify etc.

Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1  pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD

Medlem

en 34 ultrawide i mitten och 2x24 tummare på sidan, på jobbet har jag lite större en 37 tummare i mitten och 2x24 tummare på sidan.

Medlem

Hade 3st 24" senast. Men bytte till 1st 27". Mycket mer aesthetically pleasing och jag känner inte riktigt att jag saknar fler skärmar.

🡇

• 5800x3D • RTX 3060 •

Medlem

34" ultrawide qdoled och en high end 2018 27" ips.

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem

Trodde aldrig jag hade behov av två eller fler skärmar, men när jag skaffade en till så insåg jag hur viktigt det är. Har två, men skulle vilja ha tre, men får ej plats på skrivbordet.
Mainskärm, oftast för spel. Andra skärmen är lite blandat, spotify, discord, webbläsare osv.

Dator 1: | i9 9900k | MSI RTX 4080 Ventus 3x OC | ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming | Corsair LPX DDR4 32 GB 3200Mhz | FD define S | Samsung 850 EVO 1TB | Samsung 980 NVMe M.2 1TB | Noctua NH-U12S | Corsair RM750x 750W | Windows 11
Skärm 1: ASUS 27" ROG SWIFT PG279Q 1440p @ 165Hz/IPS/G-Sync
Skärm 2: ASUS 27" TUF VG27AQ1A 1440p @ 170Hz/IPS/G-Sync/HDR

Medlem
Skrivet av rwkk:

Meh, jag hade två st. under två perioder, går ändå tillbaks till en. När det är 32" eller större och man inte har Nvidia kort som ger svart skärm när man trycker alt-tab från spel i fullskärm så går det ganska bra.

Dock gör jag inte mycket arbete, då hade jag definitivt föredragit 2 eller fler.

Jo alla är vi olika där. Jag uppskattar att kunna ha saker på skärm nr2 som inte är så viktigt att ha direkt uppsyn över men som man kan glänta på vid en snabb vridning på huvudet. t.ex. youtube medan man spelar något lättsamt spel., sensordata osv.

Medlem

Håller det enkelt både på jobbet och hemma: En skärm men så många virtuella skrivbord som behövs, med fönster ordnade efter kontext.

Medlem

3st 27# och 1st 29# 21:9

Medlem

På kontoret en ultrawide på 48", inget behov av mer skärmutrymme där.

AMD Ryzen Threadripper 3970X | Corsair iCUE H150i RGB PRO XT | Corsair Vengeance LPX 128GB (4x32GB) 3600MHz | MSI GeForce RTX 3090 24GB SUPRIM X | Samsung 980 Pro series 4TB (2x2TB RAID 0) M.2 | Corsair MP600 PRO 1TB M.2 | Seagate Exos 128TB (8x16TB) | 80TB LaCie d2 Professional (10x8TB) | Corsair HX1000i 1000W | Fractal Design Define 7 XL Svart

Medlem

Har ett stycke 27" 1440p skärm. Finns inte plats för en till skärm.

Medlem

Jag jobbar spartanskt. Jag har bara en 49" 32:9 Samsung OLED.

Medlem

Spartanskt antar jag. På en Philips Evnia 49" OLED.

Medlem

En 48" räcker

AMD Ryzen 5700X3D | ASUS Rog Strix X570-F | WD Black SN850 1TB | 32GB | 4070 Ti Super | Fractal Design North | Windows 11
LG 48GQ900 | Qpad 8K | Varmilo VA88M

Medlem

Gillar hur vissa skryter om att det räcker så bra med en skärm samtidigt som de sitter framför en skärm som är större än två skärmar tillsammans 😂

För övrigt har jag två curved skärmar på totalt 61" och skulle aldrig gå tillbaka till att enbart ha en skärm

Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |

Medlem

Jag har ju TV'n också om man vill slänga sig i soffan istället för att sitta upprätt.
Lite jobbig vinkel att sitta på datorstolen.

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Medlem

Haft två i evigheter. Men kör 32" 4K skärm nu istället och vill inte ha två.
Kör macbooken på sidan om ibland om jag känner behov av att ha dokumentation eller annat på sidan om.
Eller styra musik playlist osv.

NCASE M2 SFF bygge

Medlem

Spelar ingen roll hur stor primärskärm man har, skönt att ha en extraskärm att köra typ Discord osv på.

| Z790 Formula | 14900KS | 48GB@8000 | 4090 Strix | Corsair AX1600i | O11 Evo XL | Optimus Waterblocks |
| WD SN850X 1TB | WD SN850X 4TB | Keychron Q6 / G Pro Wireless | LG42C2 | Valve Index | Meta Quest 3 |
| RME ADI-2 DAC FS | Fostex TH-X00 | Audeze Maxwell | XBX | PS5 | Switch | Steam Deck | Simagic Alpha U |
http://steamcommunity.com/id/Kruxarn

Medlem

Skärm 1: 27" 1440p
Skärm 2: 24" 1920p
Skärm 3: 43" 1080p

Medlem

Skärm 1: 49" 32:9 Samsung neo- både för jobb och gaming.
Skärm 2: 48" 4k (oled tv) stående 4m från datorn. (Man tar med sig handkontrollen och sätter sig i fåtöljen om man vill "konsoll-spela")

Medlem

På jobbet Ja, hemma Nej.

På jobbet har jag en 34"ultrawide flankerad av två 24" skärmar. Hemma kör jag bara en 34" ultrawide.

Hade ett tag två skärmar hemma men jag använde den andra så lite, större delen av tiden stängde jag av den pga den störde bara. Så jag gick tillbaka till en enkel skärm. Först 24" och sedan två år tillbaka 34".

Så sällan man spelar något som gör att man vill ha igång något annat i bakgrunden. Wow är väl det enda undantaget jag kan komma på och då kan jag ju bara ha det igång i bakgrunden och bara lyssna. Funkar fint.

| AMD Ryzen 7 5800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte X570 Aorus Pro | Powercolor Radeon RX 9070 XT Red Devil | 16GB G.Skill Trident Z@3600 CL15 | Gigabyte Aorus 2TB M.2 NVMe SSD | Fractal Design Ion+ Platinum 860W | Fractal Design Meshify S2 Blackout | Corsair K70 | Logitech G502 | Alienware AW3423DWF |

