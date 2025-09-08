Någon med erfarenhet av att returnera en TV till LG?

Jag köpte mycket nyligen en LG Oled 77" C4. Veckan efter jag köpte den sänkte dem priset med 2000 kr.

LG betalar inte tillbaka mellanskillnaden utan säger att man måste returnera TV:n och köpa den på nytt. I mina ögon en onödigt komplicerad lösning, men OK jag har emballaget kvar. Vad returavgiften blir har de inte kunnat svara på ännu.

LGs kundtjänst är slöa och inte serviceminded. Är det någon som har erfarenhet av att returnera en TV till LG som kan dela med sig av sina erfarenheter?