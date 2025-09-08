Palit GeForce GTX 1060 6GB Dual & Corsair Chassi

Talanglos
Säljer ett Palit GeForce GTX 1060 6GB och ett Corsair MATX chassi. Osäker på vad de kan tänkas vara värda så kom med bud.
Finns för upphämtning i närheten av Sundbybergs Centrum
Hej!
Jag tror att det där chassit är ett "Fractal Define Design C"
(Möjligtvis m-atx versionen "Fractal Define Design Mini C")
Det namnet låter bekant, är säker på att det är m-atx versionen av chassit då det satt ett m-atx kort i det tidigare
