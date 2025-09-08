Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Palit GeForce GTX 1060 6GB Dual & Corsair Chassi

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Palit GeForce GTX 1060 6GB Dual & Corsair Chassi

Säljer ett Palit GeForce GTX 1060 6GB och ett Corsair MATX chassi. Osäker på vad de kan tänkas vara värda så kom med bud.

Finns för upphämtning i närheten av Sundbybergs Centrum

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej!
Jag tror att det där chassit är ett "Fractal Define Design C"
(Möjligtvis m-atx versionen "Fractal Define Design Mini C")

Visa signatur

i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det namnet låter bekant, är säker på att det är m-atx versionen av chassit då det satt ett m-atx kort i det tidigare

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar