Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Räcker denna cpu-fläkt

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Räcker denna cpu-fläkt

Hej

Jag håller på med ett eget bygge och undrar om denna fläkt https://www.proshop.se/CPU-flaektar/Thermalright-AXP-90-X47-F...

räcker för Intel Core Ultra 7 265K. Jag vill ha ett chassi med låg bygghöjd.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Både ja och nej. Med tanke på att du ha låg bygghöjd så är chassiet förmodligen inte jättebra ventilerat. Då kommer det bli tight. Om det fungerar så kommer datorn låta som ett flygplan när du spelar. Då i ett väl ventilerat chassie.

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Spontant ser det ut som kylaren klarar 90w och den cpu ligger högre, 125w base power och 250w boost så känns lite klent.

Vilken bygghöjd kan du ha som mest?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av MrWhizeguy:

Spontant ser det ut som kylaren klarar 90w och den cpu ligger högre, 125w base power och 250w boost så känns lite klent.

Vilken bygghöjd kan du ha som mest?

Gå till inlägget

Jag lyckades inte se dessa siffror.....

Håller med att det verkar klent.
Jag kommer inte spela spel och inte sätta i något grafikkort. Är nöjd med den inbyggda grafiken.

Ambitionen med chassi är litet, diskret samt tyst. Slipper jag tömma plånboken så är det plus.

Några tips?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://www.proshop.se/CPU-flaektar/ID-Cooling-FROZN-A620-PRO...

ta den istället och den är billigare och lär kyla bättre

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kylaren du har valt har en TDP på 135W

Processorn du valt en TDP på 125W nomalt och upp till 250W vid boost. Så jag skulle säga att kylaren inte räcker till.

Vad har du max höjd på kylaren?

https://pangoly.com/en/compatibility/intel-core-ultra-7-265k/cpu-cooler#sort=model&extra=CoolerHeight%3A21%2C55

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av lg_lindstrom:

Jag lyckades inte se dessa siffror.....

Håller med att det verkar klent.
Jag kommer inte spela spel och inte sätta i något grafikkort. Är nöjd med den inbyggda grafiken.

Ambitionen med chassi är litet, diskret samt tyst. Slipper jag tömma plånboken så är det plus.

Några tips?

Gå till inlägget

hjälper om du skriver VAD du ska göra på datorn, finns gott om mer strömsnåla CPUer på marknaden om det är en möjlighet att byta CPU

Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ehskha:

Kylaren du har valt har en TDP på 135W

Processorn du valt en TDP på 125W nomalt och upp till 250W vid boost. Så jag skulle säga att kylaren inte räcker till.

Vad har du max höjd på kylaren?

https://pangoly.com/en/compatibility/intel-core-ultra-7-265k/cpu-cooler#sort=model&extra=CoolerHeight%3A21%2C55

Gå till inlägget

Kylaren har 90w max enligt Inets hemsida. Hittar inget på Thermalrights hemsida. Kan säga att även 90w låter i praktiken som medvind o hemlängtan...

På en Ryzen 5 7600X i ett open case test, dvs inga andra komponenter värmer upp luften. 20c i rummet. Så tog den ner CPUn till 82c vid 2100rpm enligt test. 2100rpm vid multiload test. 2100rmp på en 92mm fläkt är ingen vacker syn(melodi?)...

I samma test drog 7600X 102watt... medans Core 7 265K drog 155watt. Så jag skulle säga du är kokt i bajs...

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad är det för chassi du har?
Jag klarade ca 115w - 120w innan throttle med 13600kf i cb23. Detta i ett formd t1 chassi.
Behövde undervolta och sedan sätta powerlimit 110w och då gick de ca 65c i spel men vissa krävande saker 85c. Idle ca 35c med webblässare osv.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar