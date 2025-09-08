Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Rädda trädgården

Finns det något i denna verklighet som kan rädda våre planteringar från rådjuren. Vi har spenderat förmögenheter på kemiska preparat som de arma djuren slickar i sig som förrätt innan de tar våra blommor.

Har du någon som har får i närheten så kan du ju höra om lite färsk ull att lägga på och runt plantorna.

En del svär vid detta, antar att lanolinet kanske smakar illa?

Vart i landet bor du?

Finns väl skrämmor man kan sätta upp som aktiveras vid rörelse? Ingen aning om det fungerar dock.

Annars: Home Assistant + Kamera + AI + fallucka

Staket och hög häck så de inte kommer in

Nät över växter?
Plantera växter som de inte gillar att äta?

Ljud?

Elstängsel är det ända som hjälper.

Hej!

Rådfråga en Hortonom. Dom har nog fått denna fråga otaliga gånger gissar jag, så dom vet nog vad och hur man kan göra.

Viltstängsel är det enda som fungerar i längden.

Även blodmjöl antar jag ingår i kemiska krigsföringen?

Funkar inte det så är det väl många många trampminor, försvinner en kommer fler så försök få bra pris på Black Friday.

