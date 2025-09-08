Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q
Snett kylartorn efter leverans av färdigbyggd dator
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.
Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q
Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, SG GGX 1.2, SF1000, Win 10 IoT LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Kailh Box Whites)
🖥️ Fractal Design Node 804 • Asrock Fatal1ty X99M Killer • Intel 5820K • Noctua NH-U12S • Corsair Vengeance 16GB • Gigabyte GTX 970 • be quiet! Dark Power Pro 550w • 2x Intel 520 120GB • 2x 1TB • 1x 3TB
💻 Microsoft Surface Pro (8GB/128GB)
iPhone 11 64GB 🎧 SONY WH-1000XM3
🎵📲 SONY NW-ZX300 64GB [Region changed & Mr Walkman custom firmware loaded] + 256GB xtra • Audio Technica ATH-M50X
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.