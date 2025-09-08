Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

Snett kylartorn efter leverans av färdigbyggd dator

1
Medlem

Snett kylartorn efter leverans av färdigbyggd dator

Happ,

Har ju slutat med att bygga burkarna själv och såg fram emot lite plug n play, men hela ena cpu-tornet är "ett par" grader snett. Vetifan om man ska skicka tillbaka hela skiten eller om det bara är kylarn som tagit stryk, vad hade ni gjort ?

Än så länge har jag inte gjort annat än att öppna och titta.

Medlem

Om du inte ser någon annan fysisk skada så är det förhoppningsvis bara kylaren som är skadad. Jag skulle anmäla det till butiken du köpt det av, så får du se vad de säger, samt har på pränt att du rapporterat fraktskadan ifall eventuella senare problem skulle uppstå.

Troligen så går det att försiktigt böja tillbaka det böjda tornet, men kan vara bra att prata med butiken först.

Medlem

Som sagt fraktskada anmäl gärna med bild till säljaren.

Skulle inte försöka böja tillbaka det risken för att värmerören ska vika sig eller spricka är ganska hög.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

Som sagt fraktskada anmäl gärna med bild till säljaren.

Skulle inte försöka böja tillbaka det risken för att värmerören ska vika sig eller spricka är ganska hög.

Har sett andra lyckas böja tillbaka dem utan att synligt skada kylarens heatpipes, men det beror givetvis bland annat på hur mycket de behöver böjas. Om man kan få en ny kylare att montera så är det givetvis att föredra.

Medlem
Skrivet av blunden:

Har sett andra lyckas böja tillbaka dem utan att synligt skada kylarens heatpipes, men det beror givetvis bland annat på hur mycket de behöver böjas. Om man kan få en ny kylare att montera så är det givetvis att föredra.

Ja de går oftast att böja tillbaka betor på lite hur pas arbetshärdade de är i materialet och generellt brukar rören va relativt hårda och inte superlätta att böja på iaf inte som mjukglödgade kopparrör.

Och försöker man och bryter av tornet eller ett rör utan att först kontaktat säljaren och kommit överens om att det ska göras så kommer ju typ all garanti och reklamationsmöjlighet ryka.

Medlem

Hej!

Det är exakt denna typ av skada som lätt kan uppstå när man skickar en dator med en tung luftkylare ombord. Det är därför som vissa butiker inte skickar datorer med fläktar över en viss vikt. Riskerna är helt enkelt för stora.

Kylaren är fraktskadad och som flera redan har sagt, så ska du absolut inte försöka åtgärda felet. Istället bör du kontakta butiken, skicka ett fotografi på skadan och be om att få en helt ny fläkt som du sedan monterar själv. Glöm inte kylpastan.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

Och försöker man och bryter av tornet eller ett rör utan att först kontaktat säljaren och kommit överens om att det ska göras så kommer ju typ all garanti och reklamationsmöjlighet ryka.

Ja, vilket var anledningen till att jag uttryckligen skrev att man bör kontakta säljaren.

Medlem

Bara ta bilder och skicka till försäljaren, så där ska det (uppenbarligen) inte vara.

Jag är ganska imponerad dock, aldrig sett en så där böjd kylare. Får ju en att fundera på vad mer som kan ha tagit stryk...

Medlem

Aldrig i livet att jag hade accepterat detta.
Kontakta butiken du köpte ifrån.

Medlem

Tack för svaren, jo jag har kontaktat säljaren. Luftkylaren föll fortfarande inom vad de kunde tänka sig viktmässigt så jag körde på. Hade först tänkt mig en entornskylare men slog till på denna, så kan det gå..

Skrivet av lambdan:

Bara ta bilder och skicka till försäljaren, så där ska det (uppenbarligen) inte vara.

Jag är ganska imponerad dock, aldrig sett en så där böjd kylare. Får ju en att fundera på vad mer som kan ha tagit stryk...

Nej inte jag heller, men det ser rätt stabilt ut i övrigt och på bakplattan (har ej skruvat loss det ännu), man hoppas ju att det bara är rören som är krökta då den andra delen sitter rakt.

Medlem
Skrivet av zauii89:

Tack för svaren, jo jag har kontaktat säljaren. Luftkylaren föll fortfarande inom vad de kunde tänka sig viktmässigt så jag körde på. Hade först tänkt mig en entornskylare men slog till på denna, så kan det gå..

Nej inte jag heller, men det ser rätt stabilt ut i övrigt och på bakplattan (har ej skruvat loss det ännu), man hoppas ju att det bara är rören som är krökta då den andra delen sitter rakt.

kom den med en typ skumkudde på insidan som fyllde upp chassit invändigt?

isf kan det vara att skum hamnat mellan tornen och böjde isär dem när skummet expanderade då det i princip är en plastpåse med expander foam de läger i innuti datorn slänger på chassisidan och låter den expandera och forma sig efter delarna.

Medlem
Skrivet av lambdan:

Bara ta bilder och skicka till försäljaren, så där ska det (uppenbarligen) inte vara.

Jag är ganska imponerad dock, aldrig sett en så där böjd kylare. Får ju en att fundera på vad mer som kan ha tagit stryk...

Nu ska man i det här skedet inte måla fan på väggen, men om TS har riktigt maximal otur så kan det i allra sämsta fall leda till mikro-sprickor på t.ex moderkortets lödningar. Mikro-sprickor upptäcker man inte med blotta ögat, men om man nu har fått detta så kan allt ändå fungera som det ska. I varje fall under en viss tid. Senare kan diverse problem börja visa sig i hur datorn beter sig. Dvs. problem kan alltså dyka upp långt senare från det att mikro-sprickorna har uppkommit. Men åter igen.....detta är the worst case. I normala fall får man inte dessa mikro-sprickor även om möjligheten faktiskt finns. Den som har ett moderkort med baksida av plåt löper mycket mindre risk då plåten gör hela moderkortet väldigt vridstyvt jämfört med en enklare och sedvanlig konstruktion. Av den här anledningen bör TS se till att allt finns dokumenterat i skrift en längre tid även hos säljaren. Åtminstone under moderkortets garantitid. Bara i fall att....

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

kom den med en typ skumkudde på insidan som fyllde upp chassit invändigt?

isf kan det vara att skum hamnat mellan tornen och böjde isär dem när skummet expanderade då det i princip är en plastpåse med expander foam de läger i innuti datorn slänger på chassisidan och låter den expandera och forma sig efter delarna.

Japp, den fyllde tomrummet och låg och stabiliserade mot sidan av kylaren som är rak, samt så låg en kudde nertill vid grafikkortet. Jag vet inte vad som hänt men en teori kan väl vara att hela lådan fått sig en skjuts och att tyngden på kylaren gjorde att den böjde sig. Resten är som sagt vad jag kan se i prima skick rent visuellt. Allt var dessutom paketerat väl med mycket bubbelplast runt om, formgjuten frigolit osv, det var inga yttre skador vad jag kunnat se.

Medlem

Dum fråga men det är ingen udda modell som ska vara vinklad för luftflöde ner mot vrm (eller ram)? Känns som att böja så många heatpipes såpass rakt och inte vara helt mosad förpackning är lite underligt?

Medlem
Skrivet av holo:

Dum fråga men det är ingen udda modell som ska vara vinklad för luftflöde ner mot vrm (eller ram)? Känns som att böja så många heatpipes såpass rakt och inte vara helt mosad förpackning är lite underligt?

Det är en Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Ingen aning, jag har aldrig haft en sådan innan men den hade väldigt bra betyg för prisklassen. Om så är fallet är det väl jag som är clownen som missat det , men tvivlar. Dessutom är det ju tornet mot bakfläkten som är böjt.

Medlem
Skrivet av zauii89:

Det är en Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Ingen aning, jag har aldrig haft en sådan innan men den hade väldigt bra betyg för prisklassen. Om så är fallet är det väl jag som är clownen som missat det , men tvivlar.

Ja då är det samma som jag har och den ska vara rak.
Men jädra skumt hur den kunnat bli så sned för den är ju inte ens tung o.O

