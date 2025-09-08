Trådlöst tangentbord stänger av/sätter på ljudet

Hej!

Det har uppstått ett väldigt konstigt problem med min stationära dator, jag vet inte exakt när det började inträffa, den enda ändringen jag gjort är väl egentligen att Windows 11 ibland uppdateras.

När jag har igång mitt trådlösa tangentbord (Andersson WSK 3.0) så sätts/stängs ljudet på datorn av/på sporadiskt. Det sker kanske några gånger per minut att ljudet stängs av, sen sätts det på igen efter någon sekund (eller ibland efter flera sekunder)

Ikonen för ljudvolymen ändras alltså till ljud av/på längst ner till höger. När jag stänger av det trådlösa tangentbordet försvinner problemet.

Jag har ibland lite problem med kontakten med tangentbordet så det känns som att det är något som strular. Batterierna har bytts MEN jag funderar på att åka och köpa nya batterier eftersom de jag bytte till är biltema-batterier, kan det vara så att de är av dålig kvalitet och har laddats ur på något sätt när dom legat här hemma?

Hur hade ni felsökt detta på bästa sätt?

Jag har bytt usb-uttag i datorn för mottagaren, tagit bort kopplingen i windows och även som sagt bytt batterier (till biltema)

Varför påverkar tangentbortdet ljudvolymen?