3D skrivare - Creality CR-200b - defekt?

Säljer en 3D skrivare Creality CR-200b.

Jag säljer den som defekt men mest troligt är det jag som inte förstår mig på den.

Oftast får inte utskriften att fastna, men ibland fungerar det. Ibland vill den heller inte mata ut filament, men jag tror inte att något är stopp.

Jag har nyligen bytt hot end med nozzle kit, samt uppgraderat extrudern till någon kugghjulsvariant.

Nozzle och bed kommer upp i rätt temperatur.

Glasplattan är rengjord enligt konstens alla regler.

Jag har läst att z-offset kan justeras och påverka, men jag är på den nivån att jag inte förstår mig om z plus eller z minus betyder närmare eller längre från plattan.

Jag har också kört med OctoPrint i en RPi, vilket kanske kan påverkat resultatet.

Jag har gett upp och insett att detta kanske inte var något för mig.

Lite gamla grejer samt strömsladd medföljer. Inget filament.

Endast upphämtning vid Spåntorget, Göteborg.

Kan eventuellt levereras enligt ök inom närområdet

